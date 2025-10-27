Ландо Норрис о том, является ли фаворитом чемпионата: «Кто знает. Пишите, что хотите»

Норрис отказался признавать себя главным претендентом на титул.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис , возглавивший чемпионат после победы на Гран-при Мехико, ответил на вопрос о том, считает ли он себя новым фаворитом сезона.

Британец опережает напарника Оскара Пиастри на одно очко, а гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена – на 36.

«Кто знает. Борьба по-прежнему довольно плотная. Макс подобрался ко мне за последние, сколько там, шесть или семь уик-эндов. Пишите, что хотите. Решение за вами.

Но я сохраняю спокойствие, сосредоточенность, занимаюсь своей работой – больше ты ничего не можешь сделать. Каждый уик-энд – это новая ситуация, каждый уик-энд отличается от любого другого, и впереди еще долгий путь», – сказал Ландо.

