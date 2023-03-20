ФИА уточнит правила после неразберихи с подиумом Алонсо

ФИА признала, что пункты регламента, касающиеся отбытия штрафов, требуют уточнения.

Фернандо Алонсо лишили третьего места на Гран-при Саудовской Аравии за предположительно некорректное отбытие предыдущего наказания. Алонсо остановился в боксах « », чтобы отстоять пять секунд, выписанные за неправильное расположение машины на старте. Задний домкрат коснулся болида до истечения указанного времени, что и привело к новому штрафу, на этот раз десятисекудному. Стюардов попросили изучить инцидент на последнем круге заезда, поэтому наказание выдали после финиша.

«Астон Мартин» обжаловал решение, сославшись на неопределенную формулировку, запрещающую «работать над машиной», но не уточняющую, как воспринимать простое касание. Команда указала на то, что в прошлом штрафы не выписывали за аналогичные эпизоды. В итоге наказание отменили, Алонсо вернулся на третью строчку подиума.

ФИА пообещала рассмотреть и уточнить формулировки перед Гран-при Австралии. Регламент обсудят на ближайшем заседании Спортивного консультационного комитета, которое состоится 23 марта.

Как предполагает Autosport, комиссия может изучить и другие актуальные темы. В частности, в последних гонках Алонсо и его экс-напарника по « » оштрафовали за неправильное положение машины на решетке, что вызвало вопросы: в слот неидеально попадали не только они, так как точную позицию болида трудно оценить из кокпита.

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