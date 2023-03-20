ФИА уточнит правила после неразберихи с подиумом Алонсо

Теги Гран-при Бахрейна ФИА Фернандо Алонсо Формула-1 регламент Астон Мартин Эстебан Окон Гран-при Саудовской Аравии Альпин Авто

ФИА признала, что пункты регламента, касающиеся отбытия штрафов, требуют уточнения.

Фернандо Алонсо лишили третьего места на Гран-при Саудовской Аравии за предположительно некорректное отбытие предыдущего наказания. Алонсо остановился в боксах «Астон Мартин», чтобы отстоять пять секунд, выписанные за неправильное расположение машины на старте. Задний домкрат коснулся болида до истечения указанного времени, что и привело к новому штрафу, на этот раз десятисекудному. Стюардов попросили изучить инцидент на последнем круге заезда, поэтому наказание выдали после финиша.

«Астон Мартин» обжаловал решение, сославшись на неопределенную формулировку, запрещающую «работать над машиной», но не уточняющую, как воспринимать простое касание. Команда указала на то, что в прошлом штрафы не выписывали за аналогичные эпизоды. В итоге наказание отменили, Алонсо вернулся на третью строчку подиума.

ФИА пообещала рассмотреть и уточнить формулировки перед Гран-при Австралии. Регламент обсудят на ближайшем заседании Спортивного консультационного комитета, которое состоится 23 марта.

Как предполагает Autosport, комиссия может изучить и другие актуальные темы. В частности, в последних гонках Алонсо и его экс-напарника по «Альпин» Эстебана Окона оштрафовали за неправильное положение машины на решетке, что вызвало вопросы: в слот неидеально попадали не только они, так как точную позицию болида трудно оценить из кокпита.

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5 комментариев

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Женя Устинов
Ответ DarkJune
У вас получение одного штрафа провоцирует получение следующего. Никакого отстаивания в боксах быть не должно, добавляйте ваши 5-100500 секунд к результату и таких ситуаций больше не будет.
Отстаивание в боксах должно быть. Просто представь, что за кругов 10 до конца выпускают сейфти-кар, и твои +5 спустят тебя с 3 на 10+. Так что просто нужно наконец-то уточнить, что можно делать во время обслуживания штрафа, а что нельзя
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sfairait
Классно конечно... То титул решили ошибкой, и ПОТОМ поправили, теперь вот это. Хорошо хоть подиум вернули. Еще бы пересмотрели выезды машин безопасности
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Streetbor
Лишать места за касание домкрата это конечно абсурдно. Даже в трансляции специально показывали пит-стоп Алонсо, где механики стояли 5сек штраф как вкопанные, а тут оказывается контакт был. Пусть теперь налысо бреются, чтоб даже волос не упал.
+9
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+9
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DarkJune
У вас получение одного штрафа провоцирует получение следующего. Никакого отстаивания в боксах быть не должно, добавляйте ваши 5-100500 секунд к результату и таких ситуаций больше не будет.
+15
-1
+14
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Андрей Собченко
Мерс сидел и ждал до последнего круга с жалобой)) хитросделанные)
+15
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