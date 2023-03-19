Нико Росберг: «Если кто-то способен победить будущего чемпиона Расселла, то Хэмилтон, лучший пилот всех времен»
Нико Росберг поделился мнением о внутрикомандной борьбе в «Мерседесе».
Джордж Расселл завоевал подиум на Гран-при Саудовской Аравии и обогнал Льюиса Хэмилтона в личном зачете – напарников разделяет одно очко.
«Джордж – это испытание высочайшего уровня, он будущий чемпион мира. Льюису трудно оставаться впереди.
Прошлый сезон Джордж провел замечательно, и тренд продолжается. Но Льюис – лучший пилот всех времен, и если кто-то способен победить Джорджа, то он», – высказался экс-напарник Хэмилтона и чемпион «Формулы-1» 2016 года.
«Обычно вариант настроек Джорджа чаще оказывался ошибочным, но сейчас он сработал» Льюис Хэмилтон – о поражении Расселлу на Гран-при Саудовской Аравии
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Саудовской Аравии-2023
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Я надеюсь это кривой перевод или у нас Рассел уже быстрейшим пилотом стал? :))