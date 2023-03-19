Нико Росберг: «Если кто-то способен победить будущего чемпиона Расселла, то Хэмилтон, лучший пилот всех времен»

Теги Льюис Хэмилтон Нико Росберг Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Саудовской Аравии Авто

Нико Росберг поделился мнением о внутрикомандной борьбе в «Мерседесе».

Джордж Расселл завоевал подиум на Гран-при Саудовской Аравии и обогнал Льюиса Хэмилтона в личном зачете – напарников разделяет одно очко.

«Джордж – это испытание высочайшего уровня, он будущий чемпион мира. Льюису трудно оставаться впереди.

Прошлый сезон Джордж провел замечательно, и тренд продолжается. Но Льюис – лучший пилот всех времен, и если кто-то способен победить Джорджа, то он», – высказался экс-напарник Хэмилтона и чемпион «Формулы-1» 2016 года.

«Обычно вариант настроек Джорджа чаще оказывался ошибочным, но сейчас он сработал» Льюис Хэмилтон – о поражении Расселлу на Гран-при Саудовской Аравии

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12 комментариев

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Be_Fun
Ответ Анатолий Зубков
Льюис - величайший самовозник всех времен. Жорик просто доказывает, что на Мерсе прошлых лет многие хорошие гонщики стали бы многоразовыми.
смешно что это еще кто-то смеет минусить. Видимо не помнят, когда левайс отбывал карантин, в его космовоз затолкали Жоржа, он туда еле поместился, в тапках на два размера меньше ехал, коленками уши чесал, и все-равно на космовозе лидировал в гонке пока тотоха не спохватился, что титулы левайса слишком смешно смотреться будут если жорж с первой же попытки в самовозе всех укатает, и зазвали его на питы, придумав медленный прокол.
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Второй глаз Ватноглазого Джо
Смахивает на троллинг средней толщины ))
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Be_Fun
Россберг уже толсто троллит не скрываясь, "испытание высочайшего уровня, он будущий чемпион мира" пришел из вильямса и стал невероятным испытанием для левайса, пока тот пол сезона плакал и хотел сбежать с пелетона, жорж пылесосил все очки до которых мог дотянуться, лучше работал с тактикой и вообще унижал левайса, пока тот оправдывался тестированием настроек, ну к концу сезона семикратный наконец-то раскатался, и чуууть-чуть стал быстрее по темпу. Страшно представить, как бы расстроился левайс, посади к нему в тиму норриса, такое даже тотошка не смог бы задефать.
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Дмитрий Дудников
Нико – лучший тролль всех времен, если кто-то способен затроллить Льюиса, то он.
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индийский огурчик
какой там лучший. Самовоз имеет и негативный эффект, деградация того, кто пилотирует, поэтому понятно какой у хэма шок
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Александр Деев
Фу, чуть не блеванул сейчас 🤢
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Fernando faster than you
Ну почему сразу в топ 5 не входит, в топ 10 то точно входит сразу после Баттона)
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Великий Алонсо
Расселл доказал, что Льюис даже в топ-5 лучших пилотов не входит, без самовозки он самый обычный как и все остальные, о лучшем даже речи не идёт 😂🤦‍♂️
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RusSt
Из тройки Леклер норрис Рассел у Джорджа лучшие шансы на титул засчет его стабильности. Помимо хорошей скорости он еще редко ошибается
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ffmp
Нико, зачем.. Сейчас вылезут эксперты которые разложат по полочкам почему Хэм побеждал последние года. Чисто круиз контроль самовоза включался, в том числе в борьбе с тобой, а ты на скиле взял сезон 16-го года.
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Grigpar
". . если кто-то способен победить Джорджа, то Льюис".

Я надеюсь это кривой перевод или у нас Рассел уже быстрейшим пилотом стал? :))
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Анатолий Зубков
Льюис - величайший самовозник всех времен. Жорик просто доказывает, что на Мерсе прошлых лет многие хорошие гонщики стали бы многоразовыми.
+6
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