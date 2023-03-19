Нико Росберг: «Если кто-то способен победить будущего чемпиона Расселла, то Хэмилтон, лучший пилот всех времен»

поделился мнением о внутрикомандной борьбе в « ».

завоевал подиум на Гран-при Саудовской Аравии и обогнал в личном зачете – напарников разделяет одно очко.

«Джордж – это испытание высочайшего уровня, он будущий чемпион мира. Льюису трудно оставаться впереди.

Прошлый сезон Джордж провел замечательно, и тренд продолжается. Но Льюис – лучший пилот всех времен, и если кто-то способен победить Джорджа, то он», – высказался экс-напарник Хэмилтона и чемпион «Формулы-1» 2016 года.

«Обычно вариант настроек Джорджа чаще оказывался ошибочным, но сейчас он сработал» Льюис Хэмилтон – о поражении Расселлу на Гран-при Саудовской Аравии

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Саудовской Аравии-2023

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