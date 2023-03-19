Тото Вольфф: «Теперь, после сегодняшнего дня, реалистично ли чемпионство? Нет, вы глупец, если так думаете»

Теги Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Саудовской Аравии Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о том, как в команде решают проблемы с концепцией болида.

«Сейчас мы делаем большие шаги в наших исследованиях, в нашей работе с аэротрубой. И это правда большие шаги – потому что в Бахрейне нам всего лишь нужно было подтверждение того, что мы ошиблись. Мы его получили – и поэтому я ничего бы не списывал со счетов.

Теперь, после сегодняшнего дня, реалистично ли чемпионство? Нет, вы глупец, если так думаете. Но в то же время это автоспорт: никогда нельзя сдаваться. И если мы продолжим делать такие же большие шаги, как последние 10 дней, то, думаю, мы достигнем уровня, когда сможем бороться за победы.

Насчет смены концепции болида – мое мнение ни капельки не изменилось. Думаю, мы всегда смотрим на некий ориентир по скорости. Сейчас это [Макс] Ферстаппен и [Серхио] Перес – и пока до них очень далеко. Ничего не изменилось. Думаю, если бы Макс завершил квалификацию [Гран-при Саудовской Аравии], наше отставание от поула было бы еще больше. Мы уже убедились в этом, посмотрев на темп на длинных отрезках.

Направление задано: больше нас не интересуют отдельные квалификации или гонки. Теперь мы полностью нацелены все изменить», – заявил Вольфф.  

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Леклер – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 15-й

3 комментария

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евгений рычков
Ну а в чем Вольф неправ? Всегда надо ставить самые высокие цели, а не попадания в очки или на подиум. Тому же Хэму это просто неинтересно. Рассел пока голодный до подиумов, поэтому из кожи вон лезет, Хэм же подзабил болт. Болид должен давать возможность выиграть, а не быть надежным, но в полусекунде от лидера.
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Рнпрл Аари
Что то сегодня его разнесло совсем. Бредит и бредит
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Антон Якимцев
Мне пока больше нечего сказать, Тотан.

Ждём экспертного мнения от Великого Луки несмотрящего.
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