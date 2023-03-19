Тото Вольфф: «Теперь, после сегодняшнего дня, реалистично ли чемпионство? Нет, вы глупец, если так думаете»

Руководитель « » рассказал о том, как в команде решают проблемы с концепцией болида.

«Сейчас мы делаем большие шаги в наших исследованиях, в нашей работе с аэротрубой. И это правда большие шаги – потому что в Бахрейне нам всего лишь нужно было подтверждение того, что мы ошиблись. Мы его получили – и поэтому я ничего бы не списывал со счетов.

Теперь, после сегодняшнего дня, реалистично ли чемпионство? Нет, вы глупец, если так думаете. Но в то же время это автоспорт: никогда нельзя сдаваться. И если мы продолжим делать такие же большие шаги, как последние 10 дней, то, думаю, мы достигнем уровня, когда сможем бороться за победы.

Насчет смены концепции болида – мое мнение ни капельки не изменилось. Думаю, мы всегда смотрим на некий ориентир по скорости. Сейчас это [Макс] Ферстаппен и [Серхио] Перес – и пока до них очень далеко. Ничего не изменилось. Думаю, если бы Макс завершил квалификацию [Гран-при Саудовской Аравии], наше отставание от поула было бы еще больше. Мы уже убедились в этом, посмотрев на темп на длинных отрезках.

Направление задано: больше нас не интересуют отдельные квалификации или гонки. Теперь мы полностью нацелены все изменить», – заявил Вольфф.

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Леклер – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 15-й