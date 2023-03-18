Льюис Хэмилтон: «Не чувствую связи с болидом «Мерседеса»

озадачен после квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.

Хэмилтон показал восьмой результат, его напарник по « » Джордж Расселл стал четвертым.

«Я испытывал особенно серьезные трудности на высоких скоростях. Я просто не чувствую болид, не чувствую с ним связи – и не понимаю этого. Не знаю, что делать.

Тяжелая ситуация. Я выкладываюсь по полной, готовлюсь как можно лучше, а потом сажусь в машину и просто не чувствую, что есть связь. Даже не знаю, что сказать.

Но здорово, что Джордж проехал хорошую попытку. Есть шанс на большие очки для команды. Завтра новый день, попробую отыграться», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Леклер – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 15-й

Джордж Расселл: «Я точно согласен на третье место на стартовой решетке»

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