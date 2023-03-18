Льюис Хэмилтон: «Не чувствую связи с болидом «Мерседеса»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Саудовской Аравии Авто

Льюис Хэмилтон озадачен после квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.

Хэмилтон показал восьмой результат, его напарник по «Мерседесу» Джордж Расселл стал четвертым.

«Я испытывал особенно серьезные трудности на высоких скоростях. Я просто не чувствую болид, не чувствую с ним связи – и не понимаю этого. Не знаю, что делать.

Тяжелая ситуация. Я выкладываюсь по полной, готовлюсь как можно лучше, а потом сажусь в машину и просто не чувствую, что есть связь. Даже не знаю, что сказать.

Но здорово, что Джордж проехал хорошую попытку. Есть шанс на большие очки для команды. Завтра новый день, попробую отыграться», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Леклер – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 15-й

Джордж Расселл: «Я точно согласен на третье место на стартовой решетке»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flegmatichen
Болид Мерседеса: «Не чувствую связи с Хэмилтоном. Джорж мне более симпатичен»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Ответ scumback
Йоу, бро. Где волшебная кнопка?
Тото где-то потерял.
Пока ищет на коленях.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scumback
Йоу, бро. Где волшебная кнопка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Зубков
Расклеился сэр без космовоза. Вроде и превозмогать должен, но и тут что-то идёт не так.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Nenakhov
Тото должен снова принести ему извинения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Не хочет иметь ничего общего с предоставленными болидом без круиз-контроля в закат от соперников, скучает по Бразилии.
Дисконнект.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bogdan fedyuk
увы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий