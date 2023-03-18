Джордж Расселл: «Я точно согласен на третье место на стартовой решетке»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.

Расселл отметил, что остался очень доволен результатом и стартом с третьей позиции в завтрашней гонке.

«Я уж точно согласен на третье место на стартовой решетке. Честно говоря, я очень рад. Гоняться по этой трассе и правда увлекательно, машина работала хорошо. Понятно, что нам в целом не хватает прижимной силы, но с учетом обстоятельств мы добились большего, чем то, на что могли надеяться.

Посмотрим, гонка должна выйти интересной. Мы считаем, что наш гоночный темп лучше квалификационного, так что я рад третьему месту. Уверен, мы сделаем все, что в наших силах, но когда у соперников (из «Ред Булл») настолько быстрая машина, ты можешь делать что хочешь.

Вы видели, что Макс сделал в прошлом году в Спа, стартуя 15-м. А сейчас его машина стала еще быстрее. Нужно отдать должное «Ред Булл», они добились выдающегося результата, нам же нужно заниматься своими делами и постараться прибавить в скорости», – рассказал Расселл.

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10 комментариев

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Jetter
Ответ grag68
Льюис сказал что машина негодная, Рассел сказал, что машиной доволен. Если Рассел станет чемпионом у меня вопросов не будет
Так пилоты Уильямса тоже бывают довольны машиной, как и все остальные. Но это не значит, что от них нужно требовать чемпионства. Для Мерседеса третье место на старте - объективно максимально возможный результат. Чтобы стартовать выше, нужно больше штрафов у топов.
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grag68
Ответ mrMassi
Странная претензия, у РБ машина намного лучше. Да и третье место на решетке в любом случае отличный результат, лучше ожидаемого. Так же можно и Пиастри предъявить, что он аж целую секунду слил Пересу, зато норриса опередил? И что, не радоваться теперь шансу побороться за подиум? О победе речь не идет покуда хотя бы один из ред Булов едет без поломок.
Льюис сказал что машина негодная, Рассел сказал, что машиной доволен. Если Рассел станет чемпионом у меня вопросов не будет
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grag68
Ответ Batt Monner
А Льюиса волнует, что он слил какому то Пересу 9 десяток?
Да какая разница для Льюиса сколько он там слил 9 или 5 десяток. Это бесконечно далеко от борьбы за чашку. Не думаю, что он будет доволен случайным подиума или даже победой. Все что его волнует, это 8 титул
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Batt Monner
Ответ mrMassi
Странная претензия, у РБ машина намного лучше. Да и третье место на решетке в любом случае отличный результат, лучше ожидаемого. Так же можно и Пиастри предъявить, что он аж целую секунду слил Пересу, зато норриса опередил? И что, не радоваться теперь шансу побороться за подиум? О победе речь не идет покуда хотя бы один из ред Булов едет без поломок.
А про выступления Льюиса что скажете? Пора ему на покой? Или ждать самовоза?
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mrMassi
Ответ grag68
Хех. Похоже Рассела мало волнует что он слил какому то пересу 6 десяток, главное Льюиса опередил и потому доволен
Странная претензия, у РБ машина намного лучше. Да и третье место на решетке в любом случае отличный результат, лучше ожидаемого.

Так же можно и Пиастри предъявить, что он аж целую секунду слил Пересу, зато норриса опередил? И что, не радоваться теперь шансу побороться за подиум? О победе речь не идет покуда хотя бы один из ред Булов едет без поломок.
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Alexey Prilovsky
Ответ grag68
Хех. Похоже Рассела мало волнует что он слил какому то пересу 6 десяток, главное Льюиса опередил и потому доволен
а должно волновать? где сейчас рб и где мерсы. если на подиум поднимется, уже счастье
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Batt Monner
Ответ grag68
Хех. Похоже Рассела мало волнует что он слил какому то пересу 6 десяток, главное Льюиса опередил и потому доволен
А Льюиса волнует, что он слил какому то Пересу 9 десяток?
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Jetter
Джордж хорошую попытку выдал. Завтра на старте есть шанс Алонсо обогнать. С третьего места обогнать второго проще, чем со второго места обойти того, кто на поуле.
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grag68
Хех. Похоже Рассела мало волнует что он слил какому то пересу 6 десяток, главное Льюиса опередил и потому доволен
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Антон Якимцев
Не знаю, Жорж, BLM не согласен, мне кажется.
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