Джордж Расселл: «Я точно согласен на третье место на стартовой решетке»

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.

Расселл отметил, что остался очень доволен результатом и стартом с третьей позиции в завтрашней гонке.

«Я уж точно согласен на третье место на стартовой решетке. Честно говоря, я очень рад. Гоняться по этой трассе и правда увлекательно, машина работала хорошо. Понятно, что нам в целом не хватает прижимной силы, но с учетом обстоятельств мы добились большего, чем то, на что могли надеяться.

Посмотрим, гонка должна выйти интересной. Мы считаем, что наш гоночный темп лучше квалификационного, так что я рад третьему месту. Уверен, мы сделаем все, что в наших силах, но когда у соперников (из «Ред Булл») настолько быстрая машина, ты можешь делать что хочешь.

Вы видели, что Макс сделал в прошлом году в Спа, стартуя 15-м. А сейчас его машина стала еще быстрее. Нужно отдать должное « », они добились выдающегося результата, нам же нужно заниматься своими делами и постараться прибавить в скорости», – рассказал Расселл.

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