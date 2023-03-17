Ландо Норрис: «Думаю, что в средней группе лидирует «Альпин». «Уильямс» тоже быстрее нас»

Теги Макларен Уильямс Формула-1 Ландо Норрис Гран-при Саудовской Аравии Альпин Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Саудовской Аравии, поделившись мнением о текущем положении команды.

«Если бы я допустил даже совсем небольшую ошибку на быстром круге, то оказался бы последним. Так что да, борьба в середине пелотона невероятно плотная.

Сегодня нам просто нужно было следовать плану, опробовать несколько вещей и понять, сделают ли они нашу машину лучше. В целом ощущения от управления болидом были нормальными. Да, у меня были некоторые проблемы с балансом, но мы стараемся выжать максимум из текущей ситуации.

Думаю, что в средней группе лидирует «Альпин». «Уильямс», как кажется, тоже намного быстрее нас», – рассказал Норрис.

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