Ландо Норрис: «Думаю, что в средней группе лидирует «Альпин». «Уильямс» тоже быстрее нас»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Саудовской Аравии, поделившись мнением о текущем положении команды.
«Если бы я допустил даже совсем небольшую ошибку на быстром круге, то оказался бы последним. Так что да, борьба в середине пелотона невероятно плотная.
Сегодня нам просто нужно было следовать плану, опробовать несколько вещей и понять, сделают ли они нашу машину лучше. В целом ощущения от управления болидом были нормальными. Да, у меня были некоторые проблемы с балансом, но мы стараемся выжать максимум из текущей ситуации.
Думаю, что в средней группе лидирует «Альпин». «Уильямс», как кажется, тоже намного быстрее нас», – рассказал Норрис.
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