Льюис Хэмилтон: «Не планирую уходить из «Мерседеса». Верю в команду на 100 процентов, это моя семья»

Льюис Хэмилтон заявил, что не намерен покидать «Мерседес».

Рассуждения о том, что Хэмилтон может перебраться в «Феррари», появлялись в последнее время на фоне невзрачной формы «Мерседеса».

Семикратный чемпион «Формулы-1» прокомментировал свое недавнее интервью, в котором рассказал, что команда «не послушала» его предупреждения в 2022-м.

«Не уверен, что правильно подобрал слова. Но, конечно, случаются моменты, когда ты не соглашаешься с какими-то членами команды. Важно, что мы продолжаем делиться мнениями и работать сообща.

Я верю в эту команду на 100 процентов, это моя семья. Я здесь уже давно, так что не планирую никуда уходить.

Но нам нужен импульс, надо собраться. Судить необходимо по результатам, и мы видели, какова эффективность машины. Пора принимать смелые и серьезные решения, чтобы сократить отставание», – сообщил Льюис.

Мартин Брандл: «Уверен, в голове Хэмилтона крутятся мысли о переходе в «Феррари»

Хэмилтон на детекторе лжи: любит ли внимание, кто лучший напарник, врал ли шефу «Мерседеса», когда уйдет из «Ф-1»