Льюис Хэмилтон: «Не планирую уходить из «Мерседеса». Верю в команду на 100 процентов, это моя семья»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Льюис Хэмилтон заявил, что не намерен покидать «Мерседес».

Рассуждения о том, что Хэмилтон может перебраться в «Феррари», появлялись в последнее время на фоне невзрачной формы «Мерседеса».

Семикратный чемпион «Формулы-1» прокомментировал свое недавнее интервью, в котором рассказал, что команда «не послушала» его предупреждения в 2022-м.

«Не уверен, что правильно подобрал слова. Но, конечно, случаются моменты, когда ты не соглашаешься с какими-то членами команды. Важно, что мы продолжаем делиться мнениями и работать сообща.

Я верю в эту команду на 100 процентов, это моя семья. Я здесь уже давно, так что не планирую никуда уходить.

Но нам нужен импульс, надо собраться. Судить необходимо по результатам, и мы видели, какова эффективность машины. Пора принимать смелые и серьезные решения, чтобы сократить отставание», – сообщил Льюис.

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2 комментария

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Jan Vorontsov
Рассел уже знатно набросил на этот счёт, говорит что они оба были довольны машиной, и никаких предупреждений Льюиса не вспоминает.
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Scorpio
Надо было уходить на пике скандала люсьен
С гордо поднятой головой, так сказать
Но вера в 8 чашку перевесила здравый смысл
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-1
-1
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