Мартин Брандл: «Уверен, в голове Хэмилтона крутятся мысли о переходе в «Феррари»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о будущем . И его возможном уходе из «Мерседеса»:

«Мне кажется абсолютно очевидным, что сейчас главная и единственная задача Хэмилтона – взять восьмой титул, перешагнуть этот рубеж, взять высоту и считаться величайшим гонщиком в истории, самым титулованным. Для него это очень важно. И я думаю, что Хэмилтон будет готов гоняться везде, где у него будет шанс этого добиться.

Но если бы сейчас, например, он решил перейти в «Феррари», вы уверены, что там бы его шансы выросли? Ведь в данный момент у «Феррари» есть ряд собственных проблем.

Может ли он постучаться в дверь « »? Потому что сейчас эта команда кажется единственной, куда он может перейти (для достижения цели). Но возможен ли состав Ферстаппен-Хэмилтон? Сможет ли команда себе такое позволить? И нужно ли это вообще? Потому что сейчас в «Ред Булл», как мне кажется, вполне довольны своей моделью с пилотом номер «1» и пилотом номер «1.5».

Можно, конечно, говорить, что Льюис уйдет куда-то еще. Но куда именно? Так что ему лучше постараться заставить заработать то, что у него есть в нынешней команде».

При этом Брандл признал, что идея перехода в «Феррари» может быть для Хэмилтона очень соблазнительной:

«В свое время переход Льюиса в «Мерседес» казался очень рискованным. Но мы не знали и не могли знать того, что Льюису рассказали Росс Браун, Энди Коуэлл и многие другие. «Льюис, посмотри на нашу новую гибридную силовую установку. Мы в километрах впереди всех остальных», – сказали Льюису.

И Льюис смог это увидеть. Не думаю, что он сможет получить такую же фору, если сменит команду сейчас. Очевидно, что карьера Льюиса близится к завершению. Но я вполне могу представить себе еще пять лет гонок для Льюиса. Просто посмотрите на Фернандо Алонсо – он на три года старше и сейчас, вероятно, хорош как никогда.

У Льюиса есть еще один шанс крутануть барабан и попасть в команду, которую он сможет сделать чемпионами и получить все полагающиеся ему почести. «Если сомневаешься – оставайся на месте», – вероятно, вот о чем сейчас думает Льюис.

У Льюиса есть много веских причин для того, чтобы остаться в «Мерседесе» – ему просто нужно, чтобы команда сказала ему, как именно собирается разобраться с проблемами. Но знаете, в свое время ушел из «Макларена» в «Уильямс», а Шумахер ушел в «Феррари». У них ушло какое-то время, чтобы добиться успеха, но они это сделали.

Так что да, великие гонщики не боятся уходить куда-то, чтобы потом добиться успеха, объединив людей вокруг себя.

И мне кажется, у Льюиса наверняка есть и такие мысли: «Да, пожалуй, я бы с удовольствием перешел в «Феррари», как , и превратил их обратно в чемпионскую команду. Если я все равно не могу выиграть восьмой или девятый титул прямо сейчас, почему бы не перейти в «Феррари» и не повеселиться там?»

Уверен, все эти мысли крутятся у него в голове и что он обязательно обсудит все это с отцом и со своими менеджерами. Будет думать о том, куда двигаться дальше – и для «Мерседеса» усугубляет ситуацию удручающее выступление на Гран-при Бахрейна».

Хэмилтон на детекторе лжи: любит ли внимание, кто лучший напарник, врал ли шефу «Мерседеса», когда уйдет из «Ф-1»