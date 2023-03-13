Карун Чандок: «Ф-1» пришло время отказаться от гибридов. Нам нужны болиды с кричащими двигателями V10 на экологически чистом топливе»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» призвал руководство серии пересмотреть планы на будущее.

В 2026 году « » должна перейти на новый моторный регламент. По мнению Чандока, «Ф-1» стоит отказаться идти по пути гибридных силовых установок и сделать выбор в пользу обычных двигателей внутреннего сгорания, которые бы работали на экологически чистом топливе без вредных выбросов.

«Как я уже несколько раз говорил – я думаю, для «Формулы-1» пришло время отказаться от гибридных двигателей с их тяжелыми батареями.

Нам нужны легкие гоночные болиды с кричащими двигателями V10 на экологически чистом топливе – это было бы великолепно.

В гонках «Ле-Ман» идут в стороны гибридов, в «Формуле Е» пошли по пути электрической энергии, а «Формула-1» может стать лидером в области экологически чистого топлива.

К сожалению, производители никогда не допустят, чтобы это случилось», – рассказал Чандок.

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