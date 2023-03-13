«Ферстаппен взял на себя роль Сенны в современной «Ф-1». Экс-координатор «Макларена» Джо Рамирес о Максе

Теги Айртон Сенна Ален Прост Макларен Эдриан Ньюи Ред Булл Джо Рамирес Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Джо Рамирес сравнил Макса Ферстаппена с Айртоном Сенной.

Рамирес занимал должность координатора «Макларена», когда Сенна сражался с Аленом Простом. По словам Джо, третий титул пилота «Ред Булл» – самый вероятный итог 2023 года.

«Это наиболее надежная ставка. Парень очень хорош. Он взял на себя роль Айртона Сенны в современной «Ф-1». Благодаря машине, команде и Эдриану Ньюи его практически невозможно остановить. Чеко [Перес] тоже очень хорош, но ему не хватает инстинкта убийцы, которым обладает Макс.

Непобедим ли сейчас «Ред Булл»? Безусловно. Если не случаются технические просчеты или аварии, да. Команда в другой галактике, и на следующей трассе [в Саудовской Аравии] она полетит. Ее превосходство нас поразит: болид крайне силен в быстрых поворотах и будет с отрывом лучшим. Кроме того, борьба между Максом и Чеко позволит прибавлять и дальше.

[Преимущество «Ред Булл»] в аэродинамике. Но команда также не допускает ошибок и почти идеально проявляет себя во всем. Ее пит-стопы – просто чудо. «Астон Мартин» придется потрудиться, чтобы приблизиться к такому уровню», – уверен Рамирес.

«Ред Булл» полетел еще быстрее – хотя новые правила «Ф-1» должны были всех сдержать. Спасибо умному «крылу-лезвию»

Льюис Хэмилтон: «Ферстаппен собран и сосредоточен, как никогда – не думаю, что он может оступиться»

3 комментария

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Антон Чугунов
Спорно. Разные технологии и тактики
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Сергей Кузнецов
Ну сравнивать его с Сенной это смешно...бразилец - это гений, гонялся в лидерах в любую погоду на не самых лучших машинах...так что не гони...
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Gnoyniy Jacques Derrida
Ох уж эти проклятые РБ-механики с их быстрыми питстопами! Лицемеры! Вы не представляете, как нас с Лукой от них трясёт!
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