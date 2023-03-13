«Ферстаппен взял на себя роль Сенны в современной «Ф-1». Экс-координатор «Макларена» Джо Рамирес о Максе

сравнил с .

Рамирес занимал должность координатора « », когда Сенна сражался с . По словам Джо, третий титул пилота «Ред Булл» – самый вероятный итог 2023 года.

«Это наиболее надежная ставка. Парень очень хорош. Он взял на себя роль Айртона Сенны в современной «Ф-1». Благодаря машине, команде и Эдриану Ньюи его практически невозможно остановить. Чеко [Перес] тоже очень хорош, но ему не хватает инстинкта убийцы, которым обладает Макс.

Непобедим ли сейчас «Ред Булл»? Безусловно. Если не случаются технические просчеты или аварии, да. Команда в другой галактике, и на следующей трассе [в Саудовской Аравии] она полетит. Ее превосходство нас поразит: болид крайне силен в быстрых поворотах и будет с отрывом лучшим. Кроме того, борьба между Максом и Чеко позволит прибавлять и дальше.

[Преимущество «Ред Булл»] в аэродинамике. Но команда также не допускает ошибок и почти идеально проявляет себя во всем. Ее пит-стопы – просто чудо. «Астон Мартин» придется потрудиться, чтобы приблизиться к такому уровню», – уверен Рамирес.

«Ред Булл» полетел еще быстрее – хотя новые правила «Ф-1» должны были всех сдержать. Спасибо умному «крылу-лезвию»

Льюис Хэмилтон: «Ферстаппен собран и сосредоточен, как никогда – не думаю, что он может оступиться»