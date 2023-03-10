Льюис Хэмилтон: «Ферстаппен собран и сосредоточен, как никогда – не думаю, что он может оступиться»

Пилот « » уверен, что после завоевания второго титула стал только сильнее.

По мнению Хэмилтона, Ферстаппен не собирается давать себе поблажек после второй победы в чемпионате, и что опередить его в этом сезоне будет чрезвычайно сложно.

«Думаю, он будет очень, очень в себе уверен. Мне кажется, в прошлом году « » удалось разработать потрясающую машину, они побили практически все возможные рекорды. Не думаю, что в конце чемпионата они даже так уж сильно атаковали – и при этом все равно были намного впереди всех.

Не думаю, что Макс может оступиться. Он чемпион мира, так что я бы не стал подвергать сомнению его настрой и его собранность. Думаю, он будет собран и сосредоточен, как никогда, а уже наша задача – постараться его догнать», – рассказал Хэмилтон.

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