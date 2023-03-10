Льюис Хэмилтон: «Ферстаппен собран и сосредоточен, как никогда – не думаю, что он может оступиться»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уверен, что после завоевания второго титула Макс Ферстаппен стал только сильнее.
По мнению Хэмилтона, Ферстаппен не собирается давать себе поблажек после второй победы в чемпионате, и что опередить его в этом сезоне будет чрезвычайно сложно.
«Думаю, он будет очень, очень в себе уверен. Мне кажется, в прошлом году «Ред Булл» удалось разработать потрясающую машину, они побили практически все возможные рекорды. Не думаю, что в конце чемпионата они даже так уж сильно атаковали – и при этом все равно были намного впереди всех.
Не думаю, что Макс может оступиться. Он чемпион мира, так что я бы не стал подвергать сомнению его настрой и его собранность. Думаю, он будет собран и сосредоточен, как никогда, а уже наша задача – постараться его догнать», – рассказал Хэмилтон.
Что случилось на Гран-при Бахрейна: Леклер опять сломался, Алонсо порвал «Мерседесы» и «Феррари», Ферстаппен уничтожил всех
7 комментариев