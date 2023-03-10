Льюис Хэмилтон: «Ферстаппен собран и сосредоточен, как никогда – не думаю, что он может оступиться»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уверен, что после завоевания второго титула Макс Ферстаппен стал только сильнее.

По мнению Хэмилтона, Ферстаппен не собирается давать себе поблажек после второй победы в чемпионате, и что опередить его в этом сезоне будет чрезвычайно сложно.

«Думаю, он будет очень, очень в себе уверен. Мне кажется, в прошлом году «Ред Булл» удалось разработать потрясающую машину, они побили практически все возможные рекорды. Не думаю, что в конце чемпионата они даже так уж сильно атаковали – и при этом все равно были намного впереди всех.

Не думаю, что Макс может оступиться. Он чемпион мира, так что я бы не стал подвергать сомнению его настрой и его собранность. Думаю, он будет собран и сосредоточен, как никогда, а уже наша задача – постараться его догнать», – рассказал Хэмилтон.

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7 комментариев

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Великий Алонсо
Ответ All Hayg
Ты ясновидящий - видишь что у Макса в голове - в жизни не всё так просто . даже с хорошей машиной .......
Феттель и Хамильтон в свое время уже доказали, что с самовозкой все очень просто, к сожалению
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All Hayg
Ответ Великий Алонсо
Когда у тебя с запасом самый быстрый болид в пелетоне и стремный Перес в напарниках, то никаких нервяков быть не может, я практически уверен, что у себя в голове Макс уже чемпион этого сезона. Интриги нет. Понаблюдаем за борьбой за вице-чемпионство, может хоть там с Пересом кто-то поборется, хотя тоже не факт
Ты ясновидящий - видишь что у Макса в голове - в жизни не всё так просто . даже с хорошей машиной .......
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mikhuil
Когда к тебя самовозка была под жопой, ты тоже не оступался и просто уезжал в закат
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Великий Алонсо
Когда у тебя с запасом самый быстрый болид в пелетоне и стремный Перес в напарниках, то никаких нервяков быть не может, я практически уверен, что у себя в голове Макс уже чемпион этого сезона. Интриги нет. Понаблюдаем за борьбой за вице-чемпионство, может хоть там с Пересом кто-то поборется, хотя тоже не факт
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Lordk
Ответ Александр Скворцов
Как можно оступиться с таким болидом,Тапочкин даже смотрит без капли пота во время гонки как Ал и Сэр бодаются,скоро уже во время гонки можно будет виртуально в Спа участвовать!)))
Зря что ли у человека две руки ) Одной рукой управлять болидом, другой — виртуальным болидом
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Рнпрл Аари
Ответочка Максу пришла
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Александр Скворцов
Как можно оступиться с таким болидом,Тапочкин даже смотрит без капли пота во время гонки как Ал и Сэр бодаются,скоро уже во время гонки можно будет виртуально в Спа участвовать!)))
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