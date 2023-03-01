Сьюзи Вольфф стала управляющим директором «Академии Ф-1» – новой женской гоночной серии

стала управляющим директором «Академии Формулы-1» – новой гоночной серии для женщин.

Первый сезон «Академии Ф-1» пройдет в этом году – в нем примут участие 15 гонщиц.

Вольфф ранее была тест-пилотом «Уильямса» и является последней на данный момент женщиной, садившейся за руль болида «Формулы-1» в пятничной практике – на Гран-при Великобритании 2014 года.

Супруга босса «Мерседеса» , которая ранее руководила командой «Вентури» в «Формуле Е», будет отчитываться непосредственно боссу «Ф-1» .

Женский чемпионат, искавший гонщицу для «Ф-1», – почти банкрот. Долги – $7,5 млн, не помогло даже участие в Гран-при