Технический директор «Астон Мартин»: «Алонсо все время говорит, что будет гоняться столько, сколько сможет. И это очень заразно»

Технический директор « » Дэн Фэллоус рассказал, как повлиял на атмосферу внутри команды.

«Он очень удивительный парень. Он невероятно мотивирован, конкурентоспособен – и он мощно зарядил команду энергией.

Он поражает нас с того самого момента, как сел в болид в прошлом году [на шинных тестах в Абу-Даби]. А его отзывы и советы – именно такого ждешь от человека с его опытом.

Он может определить проблемы машины таким образом, чтобы мы – команда инженеров – были очень-очень довольны», – сказал Фэллоус.

Техдиректор также сравнил Алонсо с прошлым пилотом команды – . В прошлом сезоне четырехкратный чемпион завершил карьеру.

«Они явно разные люди. Но знаете, Фернандо все еще очень энергичен. Он все еще очень-очень хочет участвовать в гонках. И он все время говорит, что будет этим заниматься столько, сколько сможет. И это очень заразно.

У нас много испанцев в команде, которые были очень рады его приходу. Так что да, очень здорово, что он теперь с нами».

Фернандо Алонсо: «Борьба «Астон Мартин» с топ-командами – вопрос времени»