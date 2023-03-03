Технический директор «Астон Мартин»: «Алонсо все время говорит, что будет гоняться столько, сколько сможет. И это очень заразно»
Технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоус рассказал, как Фернандо Алонсо повлиял на атмосферу внутри команды.
«Он очень удивительный парень. Он невероятно мотивирован, конкурентоспособен – и он мощно зарядил команду энергией.
Он поражает нас с того самого момента, как сел в болид в прошлом году [на шинных тестах в Абу-Даби]. А его отзывы и советы – именно такого ждешь от человека с его опытом.
Он может определить проблемы машины таким образом, чтобы мы – команда инженеров – были очень-очень довольны», – сказал Фэллоус.
Техдиректор также сравнил Алонсо с прошлым пилотом команды – Себастьяном Феттелем. В прошлом сезоне четырехкратный чемпион завершил карьеру.
«Они явно разные люди. Но знаете, Фернандо все еще очень энергичен. Он все еще очень-очень хочет участвовать в гонках. И он все время говорит, что будет этим заниматься столько, сколько сможет. И это очень заразно.
У нас много испанцев в команде, которые были очень рады его приходу. Так что да, очень здорово, что он теперь с нами».
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