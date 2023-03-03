Фернандо Алонсо: «Борьба «Астон Мартин» с топ-командами – вопрос времени»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Лоренс Стролл Авто

Фернандо Алонсо прокомментировал победу в практике «Формулы-1».

Гонщик «Астон Мартин» показал лучшее время во второй тренировке перед Гран-при Бахрейна, а в первой сессии уступил лишь пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу.

«Что ж, очевидно, это еще один шаг в верном направлении. Ощущения в машине по-прежнему хорошие, но подождем и посмотрим.

Пока мы не сильно сосредоточены на временах, поскольку нужно улучшить кое-что в настройках. Кроме того, это лишь начало. Мы многое меняем и стараемся прибавить во всех аспектах, в гоночном подходе – речь не только об эффективности болида. Будет очень интересно, команда каждый день узнает что-то новое.

Посмотрим, что случится в первых гонках. Это лишь тестовые сессии. На мой взгляд, у [владельца «Астон Мартин»] Лоренса [Стролла] есть видение, а в таком случае трудно представить, чтобы Лоренс провалился.

Борьба «Астон Мартин» с топ-командами – вопрос времени. Мы проходим интересный процесс: автомобиль абсолютно новый, обновился технический отдел, мы многому учимся, и впереди длинный путь», – сказал двукратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Бахрейна-2023. 2-я практика. Алонсо – быстрейший, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

Энтони Дэвидсон: «Невероятно, что «Астон Мартин» в 0,3-0,4 секунды от «Ред Булл» по гоночному темпу и обменивается лучшими временами»

5 комментариев

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Великий Алонсо
Ответ индийский огурчик
теперь юные болельщики узнают кто такой дядя федор, который слишком много отдал времени на ведра, надеюсь доведет в ближайшие сезоны 2012 до победного
10 лет своей карьеры просто спустил в унитаз катаясь на вёдрах, очень жаль. По факту его уровень 8-10 кратного чемпиона.
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Друг Писателя
Ответ индийский огурчик
теперь юные болельщики узнают кто такой дядя федор, который слишком много отдал времени на ведра, надеюсь доведет в ближайшие сезоны 2012 до победного
Алонсо скорее всего лучший пилот 21-го века. Мишу натянул, Хэма тоже и Тапка натянет.
+3
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+3
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Великий Алонсо
Великий. Спасибо, что ты есть, невероятно счастлив и горд, что живу с тобой в одно время 🙏
+8
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+8
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индийский огурчик
теперь юные болельщики узнают кто такой дядя федор, который слишком много отдал времени на ведра, надеюсь доведет в ближайшие сезоны 2012 до победного
+9
-2
+7
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Dino Mariani
Какой же Алонсо всё таки крутой)
+10
-1
+9
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