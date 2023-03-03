Фернандо Алонсо: «Борьба «Астон Мартин» с топ-командами – вопрос времени»

прокомментировал победу в практике «Формулы-1».

Гонщик «Астон Мартин» показал лучшее время во второй тренировке перед Гран-при Бахрейна, а в первой сессии уступил лишь пилоту «Ред Булл» .

«Что ж, очевидно, это еще один шаг в верном направлении. Ощущения в машине по-прежнему хорошие, но подождем и посмотрим.

Пока мы не сильно сосредоточены на временах, поскольку нужно улучшить кое-что в настройках. Кроме того, это лишь начало. Мы многое меняем и стараемся прибавить во всех аспектах, в гоночном подходе – речь не только об эффективности болида. Будет очень интересно, команда каждый день узнает что-то новое.

Посмотрим, что случится в первых гонках. Это лишь тестовые сессии. На мой взгляд, у [владельца «Астон Мартин»] Лоренса [Стролла] есть видение, а в таком случае трудно представить, чтобы Лоренс провалился.

Борьба «Астон Мартин» с топ-командами – вопрос времени. Мы проходим интересный процесс: автомобиль абсолютно новый, обновился технический отдел, мы многому учимся, и впереди длинный путь», – сказал двукратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Бахрейна-2023. 2-я практика. Алонсо – быстрейший, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

Энтони Дэвидсон: «Невероятно, что «Астон Мартин» в 0,3-0,4 секунды от «Ред Булл» по гоночному темпу и обменивается лучшими временами»