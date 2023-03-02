Руководитель «Астон Мартин»: «Не стоит выдергивать результаты тестов из контекста. Как сказал Алонсо – в «Ф-1» не бывает чудес»

Руководитель « » Майк Крак рассказал, что команда старается не обращать внимания на шум вокруг перспектив в новом сезоне.

По итогам тестов многие специалисты и аналитики сделали вывод, что «Астон Мартин» способна вмешаться в борьбу лидеров и обойти «Мерседес».

«Честно говоря, мне кажется, что судить о перспективах команд по результатам тестов очень и очень трудно. Приведу пример. В прошлом году на тестах мы заканчивали день дважды на четвертом, и еще один раз на десятом месте. Похожую картину мы видим и сейчас.

А на Гран-при мы даже не смогли выйти из первого сегмента квалификации. Простой пример того, можно ли судить о положении команды по результатам тестов.

Так что нам нужно не забывать о своих целях. А именно – сделать шаг вперед как команда, и улучшить работу нашей машины. Смогли ли мы достичь этих целей – увидим на ближайшем Гран-при.

Симуляция гонки на тестах определенно прошла очень хорошо. Но не стоит забывать, что условия на трассе были просто превосходными. На трассе был хороший слой держака, потому что все команды почти постоянно использовали новые шины, и наиболее мягкие по составу типы резины. Во время проведения симуляции гонки это очень здорово помогает. Так что, опять же, было здорово так хорошо отработать симуляцию гонки, но не стоит выдергивать эти результаты из контекста. Как совсем недавно сказал , в «Формуле-1» не бывает чудес», – рассказал Крак.

«Формула-1» возвращается! Ферстаппен мчит к третьему титулу, 41-летний Алонсо в новой команде, «Феррари» покончила с бардаком