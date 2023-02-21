Алонсо может провести тесты «Астон Мартин» в одиночку, Шумахера не рассматривают на замену Строллу (Bild)

Теги Макларен Фернандо Алонсо тесты Формула-1 Формула-1 Мерседес Астон Мартин Стоффель Вандорн Формула E Мик Шумахер Ланс Стролл Фелипе Другович Авто

«Астон Мартин», возможно, проведет предсезонные тесты одним пилотом.

Ланс Стролл пострадал во время велопрогулки и пропустит тесты. Заезды состоятся с 23 по 25 февраля в Бахрейне.

Как сообщает Bild, «довольно вероятным» считается вариант, при котором новичок команды Фернандо Алонсо проведет все три тестовых дня. Альтернативой является участие в тестах Фелипе Друговича, резервного пилота команды. Приглашение другого резервиста Стоффеля Вандорна проблематично, поскольку тесты пересекаются с этапом «Формулы E» в Кейптауне (24-25 февраля).

Выступление за «Астон Мартин» Мика Шумахера в данный момент не рассматривается, утверждает издание. Шумахер выполняет роль запасного в «Мерседесе» – поставщике моторов для «Астон Мартин». Также Мик является резервным гонщиком «Макларена».

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8 комментариев

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Рнпрл Аари
Ответ Lordk
Перегрузить тестами??? Там же нагрузка намного меньше, чем в гоночный уик-енд. Да и Алонсо имел хорошую подготовку к сезону. Тут не зря пишут, что скорее всего он очень доволен этим (тем более, что болид для него абсолютно новый, и лишние круги будут для него совсем не лишними)
Дважды в день утром 4 часа после обеда 4,5 часов. Ну чисто мое мнение будет нелегко три дня так кататься
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Lordk
Ответ Рнпрл Аари
Чтобы Алонсо не перегружать
Перегрузить тестами??? Там же нагрузка намного меньше, чем в гоночный уик-енд. Да и Алонсо имел хорошую подготовку к сезону. Тут не зря пишут, что скорее всего он очень доволен этим (тем более, что болид для него абсолютно новый, и лишние круги будут для него совсем не лишними)
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Рнпрл Аари
Ответ Lordk
Но зачем?
Чтобы Алонсо не перегружать
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Lordk
Ответ Рнпрл Аари
Там ещё два резервиста посадили бы из них кого нибудь
Но зачем?
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индийский огурчик
надеюсь алонсо воспользуется сполна тестами, он терминатор
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Рнпрл Аари
Там ещё два резервиста посадили бы из них кого нибудь
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Самая быстрая булочка в мире
И это на сорок втором году жизни!!! С ума сойти!!!Мне вот иногда лень за пивом в магазин сходить, а он за двоих пашет. Легендарный человек!!!!
+1
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Vano32rus
Фернандо только за, я не сомневаюсь
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