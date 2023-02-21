Алонсо может провести тесты «Астон Мартин» в одиночку, Шумахера не рассматривают на замену Строллу (Bild)
«Астон Мартин», возможно, проведет предсезонные тесты одним пилотом.
Ланс Стролл пострадал во время велопрогулки и пропустит тесты. Заезды состоятся с 23 по 25 февраля в Бахрейне.
Как сообщает Bild, «довольно вероятным» считается вариант, при котором новичок команды Фернандо Алонсо проведет все три тестовых дня. Альтернативой является участие в тестах Фелипе Друговича, резервного пилота команды. Приглашение другого резервиста Стоффеля Вандорна проблематично, поскольку тесты пересекаются с этапом «Формулы E» в Кейптауне (24-25 февраля).
Выступление за «Астон Мартин» Мика Шумахера в данный момент не рассматривается, утверждает издание. Шумахер выполняет роль запасного в «Мерседесе» – поставщике моторов для «Астон Мартин». Также Мик является резервным гонщиком «Макларена».
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