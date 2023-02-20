Стролл может пропустить Гран-при Бахрейна – гонщику наложили гипс на правую руку (Soymotor)

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Восстановление Ланса Стролла может затянуться на продолжительное время.

Согласно заявлению «Астон Мартин», со Строллом произошел несчастный случай во время велосипедной тренировки в Испании. На данный момент Стролл точно пропустит предсезонные тесты в Бахрейне, однако в команде отмечают, что уверены в скором выздоровлении гонщика.

Тем не менее, по информации испанского издания Soymotor, восстановление Стролла может затянуться.

Согласно источникам издания, 19 февраля Стролла с семьей видели в одной из клиник Барселоны – которую Ланс покинул с гипсом на правой руке. В случае перелома участие Стролла в Гран-при Бахрейна, который пройдет 3-5 марта, кажется маловероятным.

Резервными пилотами «Астон Мартин» на сезон-2023 являются Фелипе Другович и Стоффель Вандорн. В теории возможно и приглашение Мика Шумахера.

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1 комментарий

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V3ttel
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