Стролл может пропустить Гран-при Бахрейна – гонщику наложили гипс на правую руку (Soymotor)

Восстановление Ланса Стролла может затянуться на продолжительное время.

Согласно заявлению « », со Строллом произошел несчастный случай во время велосипедной тренировки в Испании. На данный момент Стролл точно пропустит предсезонные тесты в Бахрейне, однако в команде отмечают, что уверены в скором выздоровлении гонщика.

Тем не менее, по информации испанского издания Soymotor, восстановление Стролла может затянуться.

Согласно источникам издания, 19 февраля Стролла с семьей видели в одной из клиник Барселоны – которую Ланс покинул с гипсом на правой руке. В случае перелома участие Стролла в , который пройдет 3-5 марта, кажется маловероятным.

Резервными пилотами «Астон Мартин» на сезон-2023 являются Фелипе Другович и Стоффель Вандорн. В теории возможно и приглашение Мика Шумахера.

Стролл пропустит предсезонные тесты в Бахрейне – канадец получил травмы в инциденте во время велотренировки