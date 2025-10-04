Ландо Норрис: «Все перевернулось, и теперь уже соперники находятся для «Макларена» в другой лиге»

Норрис отметил нехватку скорости для борьбы с конкурентами.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура , признав, что его болид просто оказался недостаточно быстр и он никак не смог бы поспорить с Джорджем Расселлом в борьбе за поул.

«Я продемонстрировал не лучший пилотаж. Не смог собрать все воедино. При этом отрывы в пелотоне минимальны, а наша машина сегодня работала не лучшим образом. Мы оказались недостаточно быстры, и уж точно не могли показать время круга 1.29,1 (результат Расселла) – сейчас такой результат для нас недосягаем.

Точно так же, как в некоторых предыдущих гонках мы для соперников находились в другой лиге, теперь все перевернулось, и теперь уже конкуренты оказались для «Макларена » в другой лиге. А еще в этот уик-энд у нас возникли проблемы с работой передних шин. А для меня недостаточная поворачиваемость болида – это худший кошмар.

При этом в Сингапуре всегда не просто атаковать на максимуме в поисках предельных возможностей болида. Например, я немного задел стену на выходе из последней шиканы. Там я потерял, не знаю, 0,06 секунды или около того – и я мог бы оказаться на две позиции выше.

По ощущениям, я способен выжимать из болида больше, улучшить время круга. В этот уик-энд я очень комфортно ощущаю себя, работая на шинах «медиум». Потому что эти шины дают больше подвижности передней оси болида. И это подходит мне больше, я могу ехать быстрее», – рассказал Норрис.

