  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер: «Феррари» даже не близка к «Макларену», «Ред Булл» и «Мерседесу», я совершенно не чувствую болид»
2

Шарль Леклер: «Феррари» даже не близка к «Макларену», «Ред Булл» и «Мерседесу», я совершенно не чувствую болид»

Леклер прокомментировал страдания «Феррари» на «Марина-Бэй».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал седьмым в квалификации к Гран-при Сингапура и признался, что взаимодействие с болидом оставляет желать лучшего.

«Первая практика стала хорошим началом уик-энда. Затем мы внесли кое-какие коррективы и, к сожалению, страдали со второй тренировки. Особенно я, должен сказать, ведь я был далек от лидеров во второй и третьей практиках.

У меня совершенно не получается почувствовать болид в последние два уик-энда, и это довольно странно, ведь обычно я ощущаю себя довольно уверенно на городских автодромах. Нужно разобраться, что не так – я не на том уровне, на котором должен быть, и мы теряем очки», – заявил Шарль в беседе с Canal+.

Монегаск подробнее высказался о сложностях в интервью Sky Sports:

«У меня очень и очень большие проблемы с тем, чтобы найти сцепление. Я испытывал сильную недостаточную поворачиваемость, но болид при этом был очень дерганным и непредсказуемым. А я знаю, что это не моя сильная сторона – управлять машиной с недостаточной поворачиваемостью.

Так продолжалось со второй тренировки до квалификации, и мы так и не нашли решение, которое не делало бы болид еще более непредсказуемым. Не к этому ты стремишься на городской трассе, поэтому уик-энд получается очень и очень тяжелым.

Надеюсь, [проблемы] связаны с характеристиками автодромов, но пока у меня нет четкого объяснения. Нельзя сказать, что мы сильно поменяли машину на последних двух этапах.

Мы даже не близки к уровню «Макларена», «Ред Булл», а теперь и «Мерседеса» – в каких-то случаях, команда на самом деле совершила шаг вперед».

Фредерик Вассер: «Феррари» не извлекала максимум из болида. 1-я практика и 1-й сегмент – позитивные моменты»

Шарль Леклер о 7-м месте: «Нужно выступать лучше. Я выложился по полной, но болидом тяжело управлять»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoМерседес
logoФормула-1
logoФеррари
logoРед Булл
logoШарль Леклер
Гран-при Сингапура
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тото Вольфф: «Для достижения хорошего результата в гонке будет критически необходимо беречь задние шины»
13 минут назад
Шарль Леклер: «Неприятно проезжать хороший круг и оказываться 6-м или 7-м, но в такой ситуации «Феррари»
14 минут назад
Джеймс Воулз о дисквалификации: «Уильямс» начал расследование. Команда не стремилась получить преимущество»
125 минут назад
Шарль Леклер: «Решил сделать кое-что глупое с антикрылом в конце 3-го сегмента»
240 минут назад
Ландо Норрис: «Все перевернулось, и теперь уже соперники находятся для «Макларена» в другой лиге»
сегодня, 17:11
Албона и Сайнса дисквалифицировали из квалификации к Гран-при Сингапура
5сегодня, 17:08
Карлос Сайнс: «В квалификации был на пару десятых медленнее, чем в практиках»
сегодня, 17:04
Андреа Стелла: «У «Макларена» возникают проблемы на трассах с большим количеством кочек и неровностей»
2сегодня, 16:48
Изак Аджар об ошибке в квалификации: «От гонки мы теперь можем вообще ничего не ждать. Потому что это Сингапур»
сегодня, 16:31
Лоран Мекьес: «Ферстаппен был бы гораздо ближе к Расселлу, если бы не трафик»
2сегодня, 16:31
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото