Шарль Леклер: «Феррари» даже не близка к «Макларену», «Ред Булл» и «Мерседесу», я совершенно не чувствую болид»

Леклер прокомментировал страдания «Феррари» на «Марина-Бэй».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал седьмым в квалификации к Гран-при Сингапура и признался, что взаимодействие с болидом оставляет желать лучшего.

«Первая практика стала хорошим началом уик-энда. Затем мы внесли кое-какие коррективы и, к сожалению, страдали со второй тренировки. Особенно я, должен сказать, ведь я был далек от лидеров во второй и третьей практиках.

У меня совершенно не получается почувствовать болид в последние два уик-энда, и это довольно странно, ведь обычно я ощущаю себя довольно уверенно на городских автодромах. Нужно разобраться, что не так – я не на том уровне, на котором должен быть, и мы теряем очки», – заявил Шарль в беседе с Canal+.

Монегаск подробнее высказался о сложностях в интервью Sky Sports:

«У меня очень и очень большие проблемы с тем, чтобы найти сцепление. Я испытывал сильную недостаточную поворачиваемость, но болид при этом был очень дерганным и непредсказуемым. А я знаю, что это не моя сильная сторона – управлять машиной с недостаточной поворачиваемостью.

Так продолжалось со второй тренировки до квалификации, и мы так и не нашли решение, которое не делало бы болид еще более непредсказуемым. Не к этому ты стремишься на городской трассе, поэтому уик-энд получается очень и очень тяжелым.

Надеюсь, [проблемы] связаны с характеристиками автодромов, но пока у меня нет четкого объяснения. Нельзя сказать, что мы сильно поменяли машину на последних двух этапах.

Мы даже не близки к уровню «Макларена », «Ред Булл », а теперь и «Мерседеса » – в каких-то случаях, команда на самом деле совершила шаг вперед».

