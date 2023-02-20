Стролл пропустит предсезонные тесты в Бахрейне – канадец получил травмы в инциденте во время велотренировки

Пилот « » пропустит предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне.

Согласно заявлению команды, причиной пропуска станут травмы, полученные Строллом во время инцидента, который имел место во время велосипедной тренировки.

Команда отметила, что позднее выпустит новое заявление относительно состояния здоровья Стролла.

Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут в Бахрейне 23-25 февраля. Стартовый Гран-при сезона пройдет там же 3-5 марта.

«Во время велосипедной тренировки в Испании, Ланс Стролл стал участником небольшого инцидента и получил несколько травм, что не позволит ему принять участие в предсезонных тестах в Бахрейне. При этом ожидается, что Ланс быстро восстановится и вернется к своим обязанностям. Его физическое состояние будет оцениваться ежедневно, команда выпустил еще одно заявление непосредственно перед Гран-при Бахрейна», – говорится в заявлении «Астон Мартин».

«Со мной произошел несчастный случай во время велотренировки в рамках подготовки к новому сезону. Я настроен как можно быстрее вернуться за руль болида и с нетерпением жду начала нового сезона с нашей командой. Я предельно мотивирован и хочу как можно быстрее оправиться после этого несчастного случая», – заявил Стролл.

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