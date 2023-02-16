Мик Шумахер рассказал об интересе со стороны команд «Ф-1»: «Увидим в ближайшие месяцы»

рассчитывает на возвращение в «Формулу-1» в 2024 году.

Шумахер покинул « » и программу « » по окончании сезона-2022 и стал резервным пилотом « ».

«У меня есть опыт работы с нынешним поколением болидов, и, надеюсь, я помогу команде улучшить машину на симуляторе, предоставлю полезную обратную связь.

Быть частью «Мерседеса» – честь. Может, не такого я хотел, но это тоже способ добиться прогресса в гоночном плане. Разумеется, я не буду напрямую сравнивать [себя с основными гонщиками], однако могу наблюдать за их подходом, стилем пилотажа.

Моя цель – остаться в «Формуле-1». Гарантий, конечно, нет, но, думаю, я в комфортном положении и способен много извлечь из этого сезона. Уверен, возможности появятся. Зимой некоторые уже выражали интерес – что-то происходит. Увидим в ближайшие недели и месяцы, когда начнутся переговоры», – сообщил Шумахер.

Мик не собирается серьезно участвовать в других сериях до возвращения в «Ф-1»:

«Зимой я пилотировал машину «Формулы-3», я стараюсь опробовать как можно большее количество болидов. Я в своей лучшей физической форме и хочу оставаться в тонусе.

Календарь насыщенный, и я буду время от времени проводить картинговые гонки – пожалуй, это наиболее похожий на «Формулу-1» вариант из доступных».

Ральф Шумахер: «Для команд здорово иметь такого запасного пилота, как Мик»

Джордж Расселл: «Шумахеру стоит запереть себя в комнате с симулятором и наматывать круги»