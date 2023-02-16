Мик Шумахер рассказал об интересе со стороны команд «Ф-1»: «Увидим в ближайшие месяцы»

Теги Феррари картинг Формула-1 Мерседес Формула-3 Хаас Мик Шумахер Авто

Мик Шумахер рассчитывает на возвращение в «Формулу-1» в 2024 году.

Шумахер покинул «Хаас» и программу «Феррари» по окончании сезона-2022 и стал резервным пилотом «Мерседеса».

«У меня есть опыт работы с нынешним поколением болидов, и, надеюсь, я помогу команде улучшить машину на симуляторе, предоставлю полезную обратную связь.

Быть частью «Мерседеса» – честь. Может, не такого я хотел, но это тоже способ добиться прогресса в гоночном плане. Разумеется, я не буду напрямую сравнивать [себя с основными гонщиками], однако могу наблюдать за их подходом, стилем пилотажа.

Моя цель – остаться в «Формуле-1». Гарантий, конечно, нет, но, думаю, я в комфортном положении и способен много извлечь из этого сезона. Уверен, возможности появятся. Зимой некоторые уже выражали интерес – что-то происходит. Увидим в ближайшие недели и месяцы, когда начнутся переговоры», – сообщил Шумахер.

Мик не собирается серьезно участвовать в других сериях до возвращения в «Ф-1»:

«Зимой я пилотировал машину «Формулы-3», я стараюсь опробовать как можно большее количество болидов. Я в своей лучшей физической форме и хочу оставаться в тонусе.

Календарь насыщенный, и я буду время от времени проводить картинговые гонки – пожалуй, это наиболее похожий на «Формулу-1» вариант из доступных».

Ральф Шумахер: «Для команд здорово иметь такого запасного пилота, как Мик»

Джордж Расселл: «Шумахеру стоит запереть себя в комнате с симулятором и наматывать круги»

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рнпрл Аари
Ответ Мадина Уйгурова
Вместо Боттаса в Заубер, Ауди проплатит
Ну для этого если ему повезет от должен достойно выступить на ГП. А так только за то что он немец его не возьмут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадина Уйгурова
Вместо Боттаса в Заубер, Ауди проплатит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий