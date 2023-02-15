Ральф Шумахер: «Для команд здорово иметь такого запасного пилота, как Мик»

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что его племянник Мик сможет помочь « » и « » в предстоящем сезоне.

, будучи резервным пилотом «Мерседеса», также будет запасным пилотом и в «Макларене».

«Для команд здорово иметь такого (запасного) пилота, как Мик. Который знает свое дело, который прекрасно знаком со всеми трассами. Мик фактически только-только выбрался из кокпита болида «Ф-1».

Для него это тоже отличная возможность. С учетом четырех потенциальных мест и него будет больше шансов, возможно, все-таки оказаться за рулем болида в этом сезоне», – рассказал Шумахер.

Родина Шумахера в гоночном раздрае: в «Ф-1» – 1 середняк после трех чемпионов, нет своего Гран-при и ТВ-аудитории, юниоров тоже не осталось