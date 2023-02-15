Ральф Шумахер: «Для команд здорово иметь такого запасного пилота, как Мик»

Теги Макларен Ральф Шумахер Формула-1 Мерседес Мик Шумахер Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что его племянник Мик сможет помочь «Мерседесу» и «Макларену» в предстоящем сезоне.

Мик Шумахер, будучи резервным пилотом «Мерседеса», также будет запасным пилотом и в «Макларене».

«Для команд здорово иметь такого (запасного) пилота, как Мик. Который знает свое дело, который прекрасно знаком со всеми трассами. Мик фактически только-только выбрался из кокпита болида «Ф-1».

Для него это тоже отличная возможность. С учетом четырех потенциальных мест и него будет больше шансов, возможно, все-таки оказаться за рулем болида в этом сезоне», – рассказал Шумахер.

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9 комментариев

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dw4xbhdgb8
Здорово иметь вероятность получить убыток в виде краша на пару лимончиков!!!
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Merzus21
Ответ Paninaro
Ну да. Типа Луки Бадоера в Феррари в своё время. Таланта и скорости нет, но тестировать может.
не факт далеко, что может тестировать. уровень Бадоера ещё надо доказать.
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Merzus21
Ответ Caerly
По-моему, он единственный, кто верит в племяша
да не, там целая немецкая группа поддержки.
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Merzus21
уборщиком сортиров ещё более замечательно)
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Lordk
Ответ Caerly
По-моему, он единственный, кто верит в племяша
Не единственный и места резервного пилота тому подтверждение. Кажется примерно всеми Мик сейчас воспринимается как лучший из не имеющих места пилотов.
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LetTong
Ответ Caerly
По-моему, он единственный, кто верит в племяша
Тото еще верит. Сегодня когда ему задали вопрос, он принялся нахваливать Мика и забыл ответить на вопрос
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Caerly
По-моему, он единственный, кто верит в племяша
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tick_tick_BOOM
В левой руке — «Snickers», в правой руке — «Mars»
Мой пиар-менеджер — Карл Маркс
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Paninaro
Ну да. Типа Луки Бадоера в Феррари в своё время. Таланта и скорости нет, но тестировать может.
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