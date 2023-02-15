Тото Вольфф: «Машина, которую вы увидели на презентации, более-менее в том же виде будет использоваться и на старте сезона»

Исполнительный директор « » рассказал о подходе, который команда использовала при проектировании нового болида.

В «Мерседесе» решили не отказываться от своей концепции с боковыми понтонами минимального размера, хотя прошлогодняя машина и получилась не слишком удачной.

«По ходу прошлого сезона мы тщательно все проанализировали на предмет того, был ли выбор в пользу этой концепции правильным или нет. Понятное дело, как вы сами видите, по внешнему виду наша концепция боковых понтонов сильно отличается от всех других команд.

Но мы считаем, что данные узлы не слишком сильно влияют на скорость и эффективность работы болида. Как понятно и то, что у нас нет какой-то священной коровы и мы изучаем все доступные варианты.

Если говорить конкретно о боковых понтонах, то это пока лишь первый вариант конструкции. И в первых гонках сезона она претерпит небольшие изменения.

Как бы то ни было, в «Ф-1», как мне кажется, очень важно действовать смело, и я горжусь теми решениями, которые мы применили на прошлогодней машине. И мы не считаем такой вариант дизайна боковых понтонов причиной, по которой в прошлом году мы не смогли выступить хорошо.

Прошлый сезон стал для нас тяжелым уроком. Мы знали, что привезем крупные обновления на вторые предсезонные тесты, и что они будут стоить одной секунды на круге. Поэтому первые тесты мы посчитали не столь важными, ведь там мы не использовали машину, которую собирались задействовать в сезоне. Затем мы установили на болид обновления, и они сработали совсем не так, как мы ожидали.

Так что в этом году мы пошли обратным путем. И машина, которую вы увидели на презентации, более-менее в том же виде будет использоваться и на старте сезона, и на тестах», – рассказал Вольфф.

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