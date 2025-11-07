  • Спортс
11

Макс Ферстаппен: «На втором секторе машина работала просто ужасно, она просто не поворачивала»

Ферстаппен рассказал о проблемах с болидом в Бразилии.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу, отметив, что машине не хватает скорости для борьбы за самые высокие места.

«На машине проявлялись сильные вибрации, машина ехала не слишком гладко. Так что все прошло не так, как нам хотелось.

Но в целом машине просто не хватало сцепления с трассой. На втором секторе машина работала просто ужасно, она просто не поворачивала. При этом я не мог полагаться на стабильность задней оси. Так что для нас все прошло очень плохо. Но тут уже ничего не поделаешь.

Я не знаю, поможет ли нам дождь. Посмотрим. Сейчас ясно, что нам чего-то не хватает, и я не жду, что на мокрой трассе внезапно стану намного быстрее», – рассказал Ферстаппен.

«Ф-1» идет к финалу с тремя претендентами – впервые с 2010-го. Какие шансы у Ферстаппена?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
