  • Ферстаппен жаловался на «совершенно сломанный и неуправляемый» болид и стал 6-м в квалификации к спринту
13

Ферстаппен жаловался на «совершенно сломанный и неуправляемый» болид и стал 6-м в квалификации к спринту

Ферстаппен эмоционально выразился о машине «Ред Булл» по радио.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал шестое время в квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу.

По ходу сессии четырехкратный чемпион «Формулы-1» высказывал недовольство по радио.

«Болид совершенно сломанный, совершенно неуправляемый», – произнес нидерландец.

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й, Ферстаппен – 6-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
Гран-при Бразилии
logoРед Булл
