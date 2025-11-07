Ферстаппен жаловался на «совершенно сломанный и неуправляемый» болид и стал 6-м в квалификации к спринту
Ферстаппен эмоционально выразился о машине «Ред Булл» по радио.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал шестое время в квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу.
По ходу сессии четырехкратный чемпион «Формулы-1» высказывал недовольство по радио.
«Болид совершенно сломанный, совершенно неуправляемый», – произнес нидерландец.
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й, Ферстаппен – 6-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости