Хэмилтон не пробился в 3-й сегмент квалификации к спринту после разворота Леклера и рискует получить штраф за предполагаемое игнорирование желтых флагов
Леклер помешал Хэмилтону и другим пилотам побороться за топ-10.
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер развернулся на последних секундах второго сегмента квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу.
Из-за двойных желтых флагов Хэмилтон не успел совершить решающую попытку и стал 11-м. Леклер, показавший девятое время, продолжит борьбу за поул к спринту. Пьер Гасли («Альпин») и Оливер Бермэн («Хаас») также не получили шанс улучшить свой результат и выбыли.
«Каждый раз, дружище», – прокомментировал ситуацию семикратный чемпион «Формулы-1».
Позже Хэмилтона вызвали к стюардам – Льюису грозит штраф за предполагаемое игнорирование желтых флагов, которые вызвал напарник.
Льюис Хэмилтон о будущем в «Феррари»: «Мой контракт действует еще довольно долго»
