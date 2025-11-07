Хэмилтон не пробился в 3-й сегмент квалификации к спринту после разворота Леклера и рискует получить штраф за предполагаемое игнорирование желтых флагов

Леклер помешал Хэмилтону и другим пилотам побороться за топ-10.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер развернулся на последних секундах второго сегмента квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу.

Из-за двойных желтых флагов Хэмилтон не успел совершить решающую попытку и стал 11-м. Леклер, показавший девятое время, продолжит борьбу за поул к спринту. Пьер Гасли («Альпин ») и Оливер Бермэн («Хаас ») также не получили шанс улучшить свой результат и выбыли.

«Каждый раз, дружище», – прокомментировал ситуацию семикратный чемпион «Формулы-1».

Позже Хэмилтона вызвали к стюардам – Льюису грозит штраф за предполагаемое игнорирование желтых флагов, которые вызвал напарник.

