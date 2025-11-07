Гельмут Марко: «Ред Булл» не исправит болид к спринту. Нужен дождь, иначе шансов не будет»

«Ред Булл» не решит проблемы Ферстаппена к субботе, заявил Марко.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко прокомментировал шестое место Макса Ферстаппена в квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу и жалобы чемпиона на болид.

«Если посмотреть на первый и третий сектора, мы в сотых долях секунды от Норриса , а во втором секторе, где больше всего поворотов, сцепления фактически нет, и нам не хватает прижимной силы.

Мы не можем исправить это к спринту, но, надеюсь, с помощью собранных данных получится адаптироваться и сделать машину более конкурентоспособной перед главной гонкой.

Мы надеемся на Макса. Вот кто может изменить ситуацию. Нужен дождь, иначе шансов не будет», – сообщил Марко.

