Гельмут Марко: «Ред Булл» не исправит болид к спринту. Нужен дождь, иначе шансов не будет»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал шестое место Макса Ферстаппена в квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу и жалобы чемпиона на болид.
«Если посмотреть на первый и третий сектора, мы в сотых долях секунды от Норриса, а во втором секторе, где больше всего поворотов, сцепления фактически нет, и нам не хватает прижимной силы.
Мы не можем исправить это к спринту, но, надеюсь, с помощью собранных данных получится адаптироваться и сделать машину более конкурентоспособной перед главной гонкой.
Мы надеемся на Макса. Вот кто может изменить ситуацию. Нужен дождь, иначе шансов не будет», – сообщил Марко.
Ферстаппен жаловался на «совершенно сломанный и неуправляемый» болид и стал 6-м в квалификации к спринту
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й, Ферстаппен – 6-й