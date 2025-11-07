Кими Антонелли о 2-м месте: «Хорошая квалификация. В спринте ожидаю другие условия»

Антонелли прокомментировал успех в пятничной квалификации.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли показал второе время в квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу.

«В целом сессия сложилась хорошо. Жаль, что так все получилось на «софте» во втором и последнем секторе, но круг все равно получился приличным – вторая стартовая позиция завтра. Есть за что бороться.

Надо следить за ветром – направление сильно поменяется, и завтра я ожидаю другие условия. Кроме того, неясная ситуация с износом [шин], но постараюсь подготовиться ко всему. Надеюсь, получится провести хорошую гонку», – заявил итальянец.

