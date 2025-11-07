Оскар Пиастри о 3-м месте: «Хотелось бы добиться чуть большего, но мы способны бороться за самые высокие места»

Пиастри оценил результат в квалификации в Бразилии.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу, в которой занял третье место.

«Шины «софт» работали немного иначе, чем я ожидал. На первом быстром круге была пара срывов машины, он получился далеко не оптимальным. Досадно, что так вышло, но в целом я на трассе сегодня чувствовал себя увереннее, чем в последних гонках.

Практика прошла очень хорошо. К квалификации к спринту мы поменяли в настройках пару вещей, так что в самой квалификации мне потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к машине. Но в целом я вполне доволен. Да, хотелось бы добиться чуть большего, но мы способны бороться за самые высокие места.

Суббота обещает быть интересной. Посмотрим, что будет с погодой. Я постараюсь использовать все возможности, которые у меня появятся», – рассказал Пиастри.

