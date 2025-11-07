  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри о 3-м месте: «Хотелось бы добиться чуть большего, но мы способны бороться за самые высокие места»
0

Оскар Пиастри о 3-м месте: «Хотелось бы добиться чуть большего, но мы способны бороться за самые высокие места»

Пиастри оценил результат в квалификации в Бразилии.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу, в которой занял третье место.

«Шины «софт» работали немного иначе, чем я ожидал. На первом быстром круге была пара срывов машины, он получился далеко не оптимальным. Досадно, что так вышло, но в целом я на трассе сегодня чувствовал себя увереннее, чем в последних гонках.

Практика прошла очень хорошо. К квалификации к спринту мы поменяли в настройках пару вещей, так что в самой квалификации мне потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к машине. Но в целом я вполне доволен. Да, хотелось бы добиться чуть большего, но мы способны бороться за самые высокие места.

Суббота обещает быть интересной. Посмотрим, что будет с погодой. Я постараюсь использовать все возможности, которые у меня появятся», – рассказал Пиастри.

«Ф-1» идет к финалу с тремя претендентами – впервые с 2010-го. Какие шансы у Ферстаппена?
 

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Бразилии
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Юки Цунода: «Прямо сейчас не понимаю причины такого отставания от Ферстаппена»
5 минут назад
Гельмут Марко: «Ред Булл» не исправит болид к спринту. Нужен дождь, иначе шансов не будет»
9 минут назад
Макс Ферстаппен: «На втором секторе машина работала просто ужасно, она просто не поворачивала»
17 минут назад
Хэмилтон не пробился в 3-й сегмент квалификации к спринту после разворота Леклера и рискует получить штраф за предполагаемое игнорирование желтых флагов
25 минут назадФото
Кими Антонелли о 2-м месте: «Хорошая квалификация. В спринте ожидаю другие условия»
27 минут назад
Ферстаппен жаловался на «совершенно сломанный и неуправляемый» болид и стал 6-м в квалификации к спринту
40 минут назад
Ландо Норрис: «Квалификация сложилась чуть тяжелее, чем хотелось бы. Борьба была очень плотной»
41 минуту назад
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й, Ферстаппен – 6-й
58 минут назад
Герхард Бергер: «Чего не хватает «Феррари»? Почти ничего. Обновление не происходит мгновенно»
сегодня, 18:08
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
сегодня, 18:00
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото