Гельмут Марко о запрете на политические заявления в «Ф-1»: «Это явно неправильно. В демократическом обществе каждый может высказываться»

подверг критике запрет на политические высказывания в «Формуле-1».

Гонщики отныне должны согласовывать любые заявления на политические, религиозные или личные темы с ФИА.

«Это явно неправильно. Пилоты – взрослые граждане, которые находятся в поле зрения общественности и понимают, как и что говорить», – поделился мыслями советник «Ред Булл».

Марко связал решение с активностью в последние сезоны, а также добавил:

«Но в целом мы живем в демократическом обществе, и каждый может высказать свое мнение».

Валттери Боттас о запрете на политические высказывания: «Не понимаю, почему ФИА хочет контролировать гонщиков «Ф-1»

Дэвид Култхард: «Пилотам лучше вообще не делать политических заявлений и сконцентрироваться на гонках»