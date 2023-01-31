Гельмут Марко о запрете на политические заявления в «Ф-1»: «Это явно неправильно. В демократическом обществе каждый может высказываться»

Теги ФИА Себастьян Феттель Формула-1 Гельмут Марко регламент Политика Авто

Гельмут Марко подверг критике запрет на политические высказывания в «Формуле-1».

Гонщики отныне должны согласовывать любые заявления на политические, религиозные или личные темы с ФИА.

«Это явно неправильно. Пилоты – взрослые граждане, которые находятся в поле зрения общественности и понимают, как и что говорить», – поделился мыслями советник «Ред Булл».

Марко связал решение с активностью Себастьяна Феттеля в последние сезоны, а также добавил:

«Но в целом мы живем в демократическом обществе, и каждый может высказать свое мнение».

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4 комментария

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mr.D.K
А почему ни слова о запрете выступления русских пилотов? Про демократию же тема.
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Jesse Boy
Ага, можно, как же... Тут что ни скажи, сразу отовсюду такое прилетит, простым людям достаётся неслабо, а что уж о публичных персонах говорить.
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Марат Кагин
Каждый может говорить в демократическом обществе, но лишь то что соответствует повестке. Иначе его отменят. Помню как Хэм выложил в инсте видео с племянником в платье, где сказал что так нельзя. После чего пришлось удалить пост и извиняться перед всеми.
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pan_admiral
"Кроме русских, арабов, китайцев и прочих белых гетеросексуалов" - добавил доктор Марко.
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