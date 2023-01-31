Гельмут Марко о запрете на политические заявления в «Ф-1»: «Это явно неправильно. В демократическом обществе каждый может высказываться»
Гельмут Марко подверг критике запрет на политические высказывания в «Формуле-1».
Гонщики отныне должны согласовывать любые заявления на политические, религиозные или личные темы с ФИА.
«Это явно неправильно. Пилоты – взрослые граждане, которые находятся в поле зрения общественности и понимают, как и что говорить», – поделился мыслями советник «Ред Булл».
Марко связал решение с активностью Себастьяна Феттеля в последние сезоны, а также добавил:
«Но в целом мы живем в демократическом обществе, и каждый может высказать свое мнение».
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