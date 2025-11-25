Росс Браун: «Нет повода считать, что Хэмилтон не справится в «Феррари»

Росс Браун уверен, что Хэмилтон справится с проблемами в «Феррари».

Бывший спортивный директор «Ф-1» Росс Браун поделился мыслями о трудностях Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

За 22 этапа семикратный чемпион ни разу не финишировал на подиуме в основной гонке. До конца сезона осталось два Гран-при.

«Льюис – довольно целеустремленный парень. В прошлом он уже демонстрировал свою устойчивость. Нет повода считать, что он не справится. Я просто надеюсь, что «Феррари» разберется с новым регламентом [2026 года]», – отметил Браун.

Ответ гонщиков «Феррари» на наезд босса – ирония в медиа. А на трассе постарались больше?

