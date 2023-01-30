Валттери Боттас о запрете на политические высказывания: «Не понимаю, почему ФИА хочет контролировать гонщиков «Ф-1»

Теги ФИА Себастьян Феттель Формула-1 Валттери Боттас регламент Политика Альфа Ромео Авто

Валттери Боттас прокомментировал запрет на политические заявления в «Формуле-1».

Пилоты смогут высказываться на политические, религиозные или личные темы лишь после одобрения со стороны ФИА.

«Лично я не люблю политику. Мне нравится заниматься любимыми вещами, то есть гонками. В то же время политика является частью сегодняшнего общества. Полагаю, «Формула-1» здорово себя проявила, привлекая внимание к определенным проблемам. Некоторые гонщики тоже высказывались, в том числе Себастьян [Феттель].

Не понимаю, почему они хотят нас контролировать. Я считаю, мы имеем право говорить о чем хотим. Такое у меня мнение, но посмотрим, что будет дальше», – сказал гонщик «Альфа Ромео».

Президент ФИА бен Сулайем о запрете на политические высказывания: «Не хотим, чтобы гонки были площадкой для личной повестки»

Зак Браун: «Давайте не превращать «Ф-1» в политический спорт»

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jan Vorontsov
Ответ Kernel Panic
Ну, Вальт, это твое мнение, а у американцев-владельцев иное) все должно быть прилизано, однобоко-"демократично", лгбтабвгдежз+--блмно-коленопреклоненно. Так что, увы. )
Запретил Сулайем, а виноваты американцы, демократия и блм. Как это работает?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bleffinho
Потому что за высказывания гонщиков против Запада можно потерять много спонсоров или потерять гонщиков
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kernel Panic
Ну, Вальт, это твое мнение, а у американцев-владельцев иное) все должно быть прилизано, однобоко-"демократично", лгбтабвгдежз+--блмно-коленопреклоненно. Так что, увы. )
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HK Traktor
А вдруг ты скажешь, что идеология западного мира неправильная.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий