Валттери Боттас о запрете на политические высказывания: «Не понимаю, почему ФИА хочет контролировать гонщиков «Ф-1»

прокомментировал запрет на политические заявления в «Формуле-1».

Пилоты смогут высказываться на политические, религиозные или личные темы лишь после одобрения со стороны ФИА.

«Лично я не люблю политику. Мне нравится заниматься любимыми вещами, то есть гонками. В то же время политика является частью сегодняшнего общества. Полагаю, « » здорово себя проявила, привлекая внимание к определенным проблемам. Некоторые гонщики тоже высказывались, в том числе [Феттель].

Не понимаю, почему они хотят нас контролировать. Я считаю, мы имеем право говорить о чем хотим. Такое у меня мнение, но посмотрим, что будет дальше», – сказал гонщик « ».

Президент ФИА бен Сулайем о запрете на политические высказывания: «Не хотим, чтобы гонки были площадкой для личной повестки»

Зак Браун: «Давайте не превращать «Ф-1» в политический спорт»