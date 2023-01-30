Дэвид Култхард: «Пилотам лучше вообще не делать политических заявлений и сконцентрироваться на гонках»

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что не видит ничего плохо в запрете гонщикам делать несогласованные политические заявления.

По мнению Култхарда, « » должна оставаться спортом, а не площадкой для высказывания мнения обо всех мировых проблемах.

«Все это напоминает речь, которую человек произносит на церемонии вручения премии «Оскар». Если каждый начнет пользоваться возможность делать политические заявления, затрагиваться будут самые разные темы. Ведь нет такого вопроса, который бы не было важен для кого-нибудь.

Так что нужно либо говорить вообще обо всем, либо вообще не говорить о таких вещах. Вероятно, пилотам будет лучше вообще не делать политических заявлений и сконцентрироваться на гонках. Спортсменам очень везет – им платят большие деньги за то, чем другие были бы рады заниматься даже бесплатно.

А еще не стоит забывать, что мы говорим о именно о спортивном регламенте, а не о правилах ведения политики», – рассказал Култхард.

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