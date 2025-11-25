  • Спортс
  • Серхио Перес: «Ферстаппен станет лучшим пилотом в истории спорта. Проект «Ред Булл» создан для него»
30

Серхио Перес: «Ферстаппен станет лучшим пилотом в истории спорта. Проект «Ред Булл» создан для него»

Перес рассказал об особенностях работы в «Ред Булл».

Пилот «Кадиллака» поделился мыслями о своих выступлениях за «Ред Булл», который покинул по итогам сезона-2024.

«С первого дня я понимал, что нужно действовать по-умному. Я осознавал свою роль. Знал, что этот проект создан вокруг [Макса] Ферстаппена.

Мое появление заставило их нервничать, но я знал, что в этом деле слишком много разных интересов, и не мог переделать систему под себя.

Случившееся в истории с «Ред Булл» – в конце концов я знал, что это лучшее, что могло со мной произойти. Выступать за «Ред Булл» в таких условиях требует очень много сил.

Все пилоты, которые сюда приходили, испытывали проблемы. Все, кто придет в команду, продолжат сталкиваться с теми же трудностями, так как этой машиной очень сложно управлять. Нужно постоянно адаптироваться к стилю Ферстаппена.

Думаю, Макс станет лучшим пилотом в истории спорта. Проект «Ред Булл» создан для него.

Мне пришлось действовать с умом, думать наперед и следить за тем, как все складывается. У пилотов короткая карьера. Сегодня никто не помнит вторых пилотов», – поделился Перес.  

Безумие: Ферстаппен вдруг почти догнал Норриса. Из-за дисквала «Макларена»!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: it.motorsport.com
