Фредерик Вассер: «Хэмилтону нужно успокоиться и сконцентрироваться на оставшихся двух гонках»

Вассер отказался принимать всерьез реакцию Хэмилтона на итоги гонки в Лас-Вегасе.

Руководитель «Феррари» отреагировал на недовольство Льюиса Хэмилтона после Гран-при Лас-Вегаса .

В квалификации британец занял последнее место, после чего в гонке сумел пробиться на 10-ю строчку. Позже дисквалификация обоих «Макларенов» из-за износа планки позволила Льюису подняться на 8-е место.

После финиша Хэмилтон выразил разочарование из-за результатов текущего сезона и отметил, что ничего не ждет от оставшихся двух уик-эндов.

«Я понимаю реакцию Льюиса после гонки. Но ему нужно успокоиться и сконцентрироваться на следующих двух этапах.

У Льюиса был темп в практике, причем хороший. Однако старт с последнего места – это не лучший способ достичь хорошего результата.

Сейчас нам нужно успокоиться. Когда вылезаешь из машины и даешь первые комментарии, то они всегда получаются весьма резкими», – отметил Вассер .

