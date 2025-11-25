Гюнтер Штайнер: «Если в следующем году у Хэмилтона ничего не получится, то не думаю, что он захочет выступать в 2027-м»

Штайнер поделился мнением насчет будущего Хэмилтона.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что выступления «Феррари» в следующем году, когда в силу вступит новый регламент, определят решение Льюиса Хэмилтона о продолжении карьеры.

«В следующем году ему понадобится этот прорыв при новом регламенте. Ему никогда не нравились эти болиды с граунд-эффектом. Я бы не сказал, что в «Мерседесе» у него были трудности, но это был не тот старый Льюис Хэмилтон.

Посмотрим, как он адаптируется к новой машине в следующем сезоне. У него появится новая возможность. Я рассуждаю так: если в следующем году у него ничего не получится, то не думаю, что он захочет выступать в 2027-м. Ведь он ждет не такого уровня выступлений», – сказал Штайнер.

Ответ гонщиков «Феррари» на наезд босса – ирония в медиа. А на трассе постарались больше?

