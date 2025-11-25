Пьер Гасли о старте в Лас-Вегасе: «Бортолето действовал слишком оптимистично. «Альпин» могла побороться за очки»

Гасли разочарован уик-эндом в Лас-Вегасе.

Пилот «Альпин » считает, что упустил шанс побороться за очки на Гран-при Лас-Вегаса из-за контакта на старте гонки.

При входе в первый поворот Габриэл Бортолето ошибся на торможении и врезался в Ланса Стролла, которого в свою очередь отбросило в сторону Гасли.

Француз стартовал 10-м, однако финишировал 15-м. После дисквалификации двух «Макларенов» из-за износа планки он поднялся на 13-е место.

«Бортолето действовал слишком оптимистично в 1-м повороте. Он столкнулся со Строллом, который врезался в меня – из-за чего меня развернуло. Задняя часть машины получила весьма значительные повреждения.

День прошел не лучшим образом. Мне жаль команду. Весь уик-энд болид хорошо работал, было бы интересно посмотреть, чего мы могли достигнуть. Мы были быстры и при влажных, и при сухих условиях. Я был взволнован от участия в борьбе. Был уверен, что мы могли побороться за очки», – сказал Гасли .

