Джонатан Уитли о сходе Бортолето: «Легко забыть, что это его первый сезон в «Ф-1»

В «Заубере» заступились за Бортолето после схода в Лас-Вегасе.

Руководитель «Заубера » Джонатан Уитли отреагировал на предложение сказать Габриэлу Бортолето замедлиться, чтобы избежать дальнейших аварий.

Бразилец сошел на Гран-при Лас-Вегаса после аварии на старте: перед первым поворотом пилот ошибся на торможении и врезался в Ланса Стролла.

«Сказать гонщику замедлиться – такая тактика не всегда приводит к успеху. Он допустил ошибку, неправильно оценил точку торможения и при этом проявил смирение. После гонки он подошел к Лансу, чтобы извиниться.

Это демонстрирует положительную сторону Габриэла и многое говорит о том, как он справляется с такими ситуациями. После гонки мы с ним очень хорошо поговорили. Что замечательно в «Ф-1», так это то, что на следующих выходных у нас будет еще одна попытка.

Уверен, он не станет зацикливаться на этой ошибке. Это просто еще одна часть обучения в рамках его первого года [в «Ф-1»]. Это был трудный уик-энд, но меня впечатлил его темп. Он избегал контактов с барьерами, осторожно наращивал скорость.

Если бы на последнем круге [в квалификации] он прошел первый сектор без излишней осторожности – то его времени должно было хватить, чтобы запросто оказаться во втором сегменте.

Легко забыть, что это его первый сезон. Это была обычная пилотажная ошибка», – сказал Уитли.

Габриэл Бортолето о сходе после контакта со Строллом: «Моя ошибка. Неправильно оценил ситуацию»

