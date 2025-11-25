Макс Ферстаппен о Норрисе: «Все прогрессируют – это касается не только Ландо. Но я не соврал, когда сказал, что его время придет»

Ферстаппен поделился мнением о прогрессе Норриса.

Пилот «Ред Булл» прокомментировал собственные прошлогодние слова о Ландо Норрисе . Тогда он сказал, что время британца еще придет.

За два этапа до конца сезона-2025 гонщик «Макларена » лидирует в чемпионате. Оскар Пиастри и Макс Ферстаппен набрали одинаковое количество очков и уступают Норрису 24 балла.

«Думаю, он хорошо проводит последние уик-энды. В этом плане он действительно стал выступать на другом уровне.

Но ты растешь каждый год и учишься на прошлых ошибках, извлекаешь уроки из тех уик-эндов, когда считаешь, что мог справиться лучше. Это справедливо для всех. Это касается не только Ландо.

Но я не соврал насчет него. По поводу сказанного в прошлом году – все очень просто. Я не солгал. Этот сезон все вполне показывает. Порой нужно просто терпение, нужно дождаться подходящего момента», – отметил Ферстаппен.

