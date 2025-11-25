Президент ФИА: «Гран-при Катара – это больше, чем гонка. Это символ амбиции страны»

В ФИА отметили важность этапа «Ф-1» в Катаре.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что проведение Гран-при «Ф-1» в Катаре свидетельствует о желании страны развиваться в автоспортивном направлении.

«Гран-при Катара – это больше, чем гонка. Это символ амбиции страны не только принимать гонку, но и развивать автоспорт – от низового до мирового уровня.

Если смотреть в будущее, этот Гран-при подтверждает нашу уверенность в Ближнем Востоке и важную роль, которую этот регион играет в календаре чемпионата», – подчеркнул глава федерации.

Гран-при Катара пройдет в ближайшие выходные с 28 по 30 ноября и состоится в формате спринтерского уик-энда.

