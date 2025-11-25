Лоран Мекьес: «В случае с Цунодой «Ред Булл» упустил очки еще в квалификации»

Мекьес высказался о результате Цуноды в Лас-Вегасе.

Руководитель «Ред Булл» считает, что агрессивная стратегия команды в ситуации с Юки Цунодой на Гран-при Лас-Вегаса не оправдалась.

Цунода квалифицировался 19-м, после чего ему заменили элементы силовой установки. Японец начал гонку с пит-лейн, проведя первый отрезок на «хард», который на 27 круге из 50 заменил на «медиум».

Юки финишировал 14-м, а после дисквалификации обоих «Макларенов» из-за износа планки поднялся на 12-ю строчку.

«Очевидно, в случае с Юки мы упустили очки еще в квалификации. Поэтому мы попробовали пойти на большой риск и выбрали стратегию, которая значительно отличалась от подхода других команд.

Мы понимали, что в противном случае просто застряли бы в трафике. Так что мы попробовали чуть раньше зазвать его на пит-стоп, чтобы он оказался в чистом воздухе», – сказал Мекьес.

