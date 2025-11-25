  • Спортс
  Руководитель «Кадиллака»: «Наши амбиции безграничны. Задача – построить успешную команду «Ф-1»
4

Руководитель «Кадиллака»: «Наши амбиции безграничны. Задача – построить успешную команду «Ф-1»

В «Кадиллаке» заявили о безграничности амбиций команды.

Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон уверен в способности команды достичь успеха в «Ф-1», однако в следующем году команда сосредоточится на других аспектах работы.

Следующий сезон станет дебютным для «Кадиллака» в чемпионате. Также это будет первый год действия нового регламента.

«У нас есть несколько конкретных целей на следующий год. Нужно все подготовить. Пока мы работаем таким образом. Но это вторично по сравнению с необходимостью оценить нашу способность контролировать все процессы.

Как мы со всем этим справимся? Это ключевой момент в следующем году. Как мы будем работать? Тот объем работ, который мы наметили на следующий год, – как мы нам извлечь из всего пользу?

С нашей поддержкой – как финансовой, так и технической, с нашим видением амбиции команды, как мы уже говорили, безграничны. Так и должно быть.  

Мы сможем справиться с лимитом бюджета. Неважно, в каком положении мы начнем следующий год, мы хотим продолжать развиваться конструктивным образом. Я знаю, каждая команда будет так говорить – но такова реальность. Мы работаем, исходя из своих амбиций.

Я знаю, насколько трудно выступать в «Формуле-1». Нельзя просто прийти и победить команды, которые выступают здесь уже много лет. Эти команды невероятно хороши в своем деле. Мы их очень уважаем.

Но мы нанимаем хороших специалистов. И если мы будет хорошо работать, то построим хорошую команду. И это обострит конкуренцию. У нас вполне четкая структура: мы здесь не просто так. Мы пришли, чтобы создать успешную команду «Формулы-1». Вот наша задача», – подчеркнул Лоудон.  

Все владельцы команд «Ф-1»: обновление в «Мерседесе» – по оценке в $6 млрд!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Racer
Кадиллак
logoФормула-1
Грэм Лоудон
