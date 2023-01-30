Мика Хаккинен: «Нельзя проводить каждую гонку только на городской трассе или только на стационарном автодроме, нужен баланс»

Двукратный чемпион «Формулы-1» высказался о растущем числе гонок на городских трассах в календаре чемпионата.

При этом данная тенденция нравится далеко не всем – в том числе действующим гонщикам «Ф-1».

«Думаю, что во всем нужен баланс. Нельзя проводить каждую гонку на городской трассе. Точно так же, как нельзя проводить все гонки только на стационарных автодромах. Нужен баланс. Как и в жизни. Нельзя получать все, что хочешь.

Это здравый смысл: мы понимаем, что на городских трассах приходится идти на компромиссы. Вы ведь не можете никуда передвинуть большие здания, как не можете добиться сильных перепадов высоты или изменения угла наклона в поворотах. Нужно идти на компромиссы.

С другой стороны, города могут предложить зрителям много дополнительных развлечений. Там есть рестораны, торговые центры, красивые отели. Люди даже могут смотреть за гонкой с балконов.

«Формула-1» – это « ». Это роскошный бизнес класса люкс, с невероятной атмосферой. Так что мне кажется, что гонки в городах могут быть великолепными», – рассказал Хаккинен.

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