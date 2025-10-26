Оскар Пиастри: «Цель на гонку – постараться отыграть как можно больше позиций»
Пиастри надеется отыграться в гонке в Мехико.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал о целях на предстоящий Гран-при Мехико, в котором лидер чемпионата будет стартовать седьмым.
«Цель на гонку – постараться отыграть как можно больше позиций. Думаю, это хорошая идея. Посмотрим, что мы сможем сделать. Надо постараться раскрыть потенциал болида и выжать из него скорость. Будет трудно, но посмотрим», – рассказал Пиастри.
Поул Норриса – жемчужина квалы «Ф-1» в Мехико. «Феррари» следом, Пиастри провалился
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости