Оскар Пиастри: «Цель на гонку – постараться отыграть как можно больше позиций»

Пиастри надеется отыграться в гонке в Мехико.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри рассказал о целях на предстоящий Гран-при Мехико, в котором лидер чемпионата будет стартовать седьмым.

«Цель на гонку – постараться отыграть как можно больше позиций. Думаю, это хорошая идея. Посмотрим, что мы сможем сделать. Надо постараться раскрыть потенциал болида и выжать из него скорость. Будет трудно, но посмотрим», – рассказал Пиастри.

