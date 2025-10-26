Хэмилтон и Ферстаппен дошли до контакта и выехали за пределы трассы в борьбе между собой, Льюис получил 10-секундный штраф
Хэмилтон и Ферстаппен провели сражение с контактом в Мексике.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пытался опередить соперника из «Феррари» Льюиса Хэмилтона, дошел до контакта с британцем, выехал за пределы трассы, благодаря чему отыграл позицию.
Позже Хэмилтон заблокировал колеса при атаке на Ферстаппена и также выехал за белую линию.
Гонщики боролись за место в топ-3. Льюис в итоге остался на третьей позиции, Макс пропустил пилота «Хааса» Оливера Бермэна и стал пятым.
Стюарды выписали Хэмилтону десятисекундный штраф.
Ферстаппен – триумфатор года даже без титула «Ф-1». Вместо ненависти публики – овации
Опубликовал: Михаил Ширяев
