Пато О’Уорд: «Если Пиастри и Норрис начнут бодаться друг с другом, Ферстаппен их съест. Совет «Макларену»? Дайте болид мне»

О’Уорд высказался о Ферстаппене и битве внутри «Макларена».

Пилот «Индикара » и тест-гонщик «Макларена» в «Формуле-1» Пато О’Уорд прокомментировал сражение Оскара Пиастри и Ландо Норриса , а также угрозу со стороны лидера «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

«То, что Ферстаппен способен делать с болидом, достойно восхищения. Оскар и Ландо, на мой взгляд, уже сделали важное дело, выиграли Кубок конструкторов.

В такой ситуации нельзя упускать шансы. Надо атаковать вне зависимости от того, кто едет рядом. Пусть иногда второе место кажется приличным результатом, всегда нужно стремиться к вершине, выкладываться на 100 процентов.

Подожду, пока битва между ними станет чуть более захватывающей. Проблема в том, что Макс уже рядом. Если они начнут бодаться друг с другом, Ферстаппен их просто съест. Так что им нужно действовать с умом.

Совет боссам «Макларена»? Дайте болид мне», – заявил мексиканец на домашнем Гран-при.

