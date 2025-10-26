  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Пато О’Уорд: «Если Пиастри и Норрис начнут бодаться друг с другом, Ферстаппен их съест. Совет «Макларену»? Дайте болид мне»
3

Пато О’Уорд: «Если Пиастри и Норрис начнут бодаться друг с другом, Ферстаппен их съест. Совет «Макларену»? Дайте болид мне»

О’Уорд высказался о Ферстаппене и битве внутри «Макларена».

Пилот «Индикара» и тест-гонщик «Макларена» в «Формуле-1» Пато О’Уорд прокомментировал сражение Оскара Пиастри и Ландо Норриса, а также угрозу со стороны лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«То, что Ферстаппен способен делать с болидом, достойно восхищения. Оскар и Ландо, на мой взгляд, уже сделали важное дело, выиграли Кубок конструкторов.

В такой ситуации нельзя упускать шансы. Надо атаковать вне зависимости от того, кто едет рядом. Пусть иногда второе место кажется приличным результатом, всегда нужно стремиться к вершине, выкладываться на 100 процентов.

Подожду, пока битва между ними станет чуть более захватывающей. Проблема в том, что Макс уже рядом. Если они начнут бодаться друг с другом, Ферстаппен их просто съест. Так что им нужно действовать с умом.

Совет боссам «Макларена»? Дайте болид мне», – заявил мексиканец на домашнем Гран-при.

Андреа Стелла о трудностях Пиастри: «Проблем с болидом нет»

Хуан-Пабло Монтойя: «Норриса и Пиастри нельзя по контракту обязать помогать напарнику, пока сохраняются математические шансы на титул»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Claro Sports
logoМакс Ферстаппен
logoОскар Пиастри
logoИндикар
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoМакларен
logoЛандо Норрис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Мехико-2025. Гонка началась
11 минут назадLive
Оскар Пиастри: «Цель на гонку – постараться отыграть как можно больше позиций»
сегодня, 19:10
Жак Вильнев: «Пиастри сложно смириться с происходящим, ему нужна перезагрузка»
сегодня, 18:59
Джордж Расселл о лучшей позиции для старта в Мексике: «Всегда говорят, что здесь неудобно начинать гонку с поула – похожее было в Сочи»
сегодня, 18:50
Ландо Норрис: «Многое сделал для прогресса. Искать оправдания – последнее, чем хочу заниматься»
сегодня, 18:12
Хуан-Пабло Монтойя: «Норриса и Пиастри нельзя по контракту обязать помогать напарнику, пока сохраняются математические шансы на титул»
сегодня, 18:05
Ральф Шумахер о шансах Цуноды остаться в системе «Ред Булл»: «Думаю, что все уже кончено»
сегодня, 17:57
Шарль Леклер: «В отличие от Ферстаппена и «Макларена», мне нечего терять – они будут более осторожны при борьбе со мной»
сегодня, 17:34
Дэймон Хилл о Пиастри: «Что за фигня происходит?»
сегодня, 17:33
Фернандо Алонсо: «Если все дойдет до последней гонки, шансы Ферстаппена на титул будут более предпочтительными»
сегодня, 17:19
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15