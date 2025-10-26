Ральф Шумахер о шансах Цуноды остаться в системе «Ред Булл»: «Думаю, что все уже кончено»

Шумахер не видит будущего у Цуноды в «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что по окончании сезона Юки Цунода покинет систему «Ред Булл» и потеряет место основного участника «Ф-1».

Считается, что напарником Ферстаппена в «Ред Булл» станет Изак Аджар, а Цунода и Лиам Лоусон борются за место в «Рейсинг Буллз ».

«Кто окажется напарником Макса Ферстаппена ? И что будет происходить с составом «Ред Булл » после того, что мы видели в последние дни и недели?

Ну, я видел как в команде Цуноды, и Юки в том числе, и там присутствовал его отец, долго беседовали с Гельмутом Марко, расположившись в зоне «Ред Булл» в паддоке.

Лично мне кажется, что решение уже принято, хотя понятно, что в «Ред Булл» не хотят, чтобы их гонщик терял мотивацию до конца сезона, считая, что у него еще есть шанс. Но я думаю, что все кончено. Какой смысл продолжать утверждать обратное?

Макс намного быстрее Цуноды. Да, можно утверждать, что Макс всегда будет быстрее любого своего напарника, но ему и «Ред Булл» нужно, чтобы напарник все-таки был рядом. Если Макс побеждает, а его напарник при этом приезжает седьмым – этого недостаточно», – рассказал Шумахер.

