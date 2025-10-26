Джордж Расселл о лучшей позиции для старта в Мексике: «Всегда говорят, что здесь неудобно начинать гонку с поула – похожее было в Сочи»

Расселл рассказал о своей точке зрения насчет лучшего места для старта в Мексике.

Пилот «Мерседеса » поделился мнением насчет разговоров о том, что на Гран-при Мехико старт с третьей позиции выгодней поула благодаря слипстриму.

«Если честно, я бы все равно выбрал старт с первого места. На таких трассах о подобном всегда много говорят – похожее было в Сочи : «Ага, третье или второе место – лучшая позиция для старта».

Правда в том, что ты всегда выберешь старт с поула. Но, вероятно, это одно из самых трудных мест для того, чтобы начинать гонку с первого места», – сказал Расселл .

Поул Норриса – жемчужина квалы «Ф-1» в Мехико. «Феррари» следом, Пиастри провалился

