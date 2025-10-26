Жак Вильнев: «Пиастри сложно смириться с происходящим, ему нужна перезагрузка»

Вильнев оценил положение Пиастри.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что Оскару Пиастри нужно изменить свой настрой, учитывая то, как он в данный момент смотрится на фоне своего напарника Ландо Норриса.

«Вчера Ландо Норрис выступил блестяще. На последнем быстром круге в конце квалификации он все сделал превосходно. Его машину никуда не сносило. Круг, как казалось, дался ему легко, и он был очень быстр.

В то же время Оскар Пиастри демонстрирует не самый плавный пилотаж. Он начинает суетиться и там и тут теряет по 0,1 секунды. А допуская ошибки ты начинаешь в себе сомневаться. Пиастри сложно смириться с происходящим, ему нужна перезагрузка.

Пиастри нужно отыграться. Сейчас его положение ухудшается с каждой гонкой. Если Ландо Норрис сможет отобрать у него лидерство в чемпионате, для Пиастри это станет сильным ударом. Не знаю, сможет ли он после этого оправиться», – рассказал Вильнев.

Поул Норриса – жемчужина квалы «Ф-1» в Мехико. «Феррари» следом, Пиастри провалился